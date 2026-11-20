Sabrina Rojas y José Chatruc protagonizaron un inesperado y divertido reencuentro televisivo este viernes. A tres meses de confirmar su separación, la conductora sorprendió al exfutbolista con una confesión en vivo que despertó risas y complicidad: “¡Pará, Pepe, anoche soñé con vos!” .

Todo ocurrió durante una transmisión de Buen Día ESPN, cuando el periodista Damián Iribarren encontró a Sabrina Rojas en el aeropuerto, mientras se preparaba para viajar a Barranquilla, Colombia , para presenciar la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro . Al descubrir que su expareja estaba en el estudio, lanzó su inesperada revelación.

“Soñé que teníamos que ir a un evento y que yo por culpa de él no me podía bañar y me enojaba con él. Rarísimo” , explicó la conductora de Pasó en América. Lejos de incomodarse, José Chatruc respondió con humor: “Espero que no haya sido una pesadilla” . Después intercambiaron un afectuoso “Hola, mi vida” y “Hola, mi amor” .

La conversación continuó entre bromas y comentarios sobre su antigua relación. “Qué gracioso, qué hermoso encuentro de verdad. Porque es casual, ¿o no?” , expresó Sabrina. Cuando le preguntaron si haría alguna promesa relacionada con Chatruc si Boca salía campeón, ella le propuso: “¿Me cocinás algo?” . El exjugador aceptó: “Cocino algo, está bien, sí, sí” .

El intercambio volvió a poner a Sabrina Rojas y José Chatruc en el centro de las noticias de espectáculos y televisión, aunque ninguno confirmó una reconciliación. El episodio dejó en evidencia la buena relación que mantienen después de su ruptura y terminó con otra frase del exfutbolista: “No pego una, ni en los sueños la pego” .

José Chatruc y Sabrina Rojas.

Por qué se habían separado José Chatruc y Sabrina Rojas

La historia de amor entre Sabrina Rojas y José “Pepe” Chatruc se hizo pública a comienzos de abril de 2026, cuando fueron fotografiados besándose en una playa de Punta del Este, Uruguay. El romance generó repercusión en el mundo del espectáculo argentino, especialmente por la inesperada unión entre la conductora y el exjugador de Racing.

Sin embargo, la relación llegó a su fin en agosto de 2026, apenas unos meses después de que se conociera públicamente. Fue la propia Sabrina Rojas quien confirmó la separación mediante un mensaje en sus redes sociales: “Pasé por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”.

La conductora explicó que la ruptura no estuvo vinculada con un escándalo ni con un conflicto puntual. “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas”, aseguró, dejando en claro que el desgaste sentimental había sido determinante para terminar la relación.

Además, Rojas reveló que la decisión fue conversada y compartida por ambos: “Así lo entendimos los dos después de una linda charla”. También dedicó palabras especialmente afectuosas a su expareja: “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años”.

Finalmente, la presentadora destacó que conserva un recuerdo positivo del vínculo: “Por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo”. El reencuentro de este 20 de noviembre en ESPN, con bromas, elogios y hasta una posible comida pendiente, reafirmó que ambos mantienen una relación cordial pese a la separación.