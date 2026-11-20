Boca copó Barranquilla: miles de hinchas llegaron a Colombia por la final de la Copa Sudamericana El Xeneize enfrentará a Atlético Mineiro este sábado, desde las 19.30, en busca de romper la racha de 18 años sin títulos internacionales. Más de 30 mil simpatizantes viajaron a Colombia en búsqueda del nuevo sueño. Por Agregar C5N en









El hincha de Boca se ilusiona con la final de la Copa Sudamericana. Redes oficiales Boca.

Más de 30 mil hinchas de Boca se encuentran en Barranquilla, Colombia, donde el sábado desde las 19:30 se jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El Xeneize intentará romper la racha de 18 años sin títulos internacionales. El jueves hubo un multitudinario banderazo en las playas de Cartagena con todo el calor azul y amarillo.

"Nosotros estamos en una ciudad que recibe esta final muy esperada, donde hay una expectativa enorme. Ayer viajamos con muchos hinchas de Boca que se van para Cartagena o Santa Marta, lugares donde el alojamiento es mucho más barato. Mucha gente llegará sobre la hora, pero por donde te muevas hay hinchas xeneizes", informó desde el lugar el periodista de C5N Alexis Szewczyk.

C5N en Colombia, en la previa de la gran final de la Copa Sudamericana @alexistorcuato



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/5U4ma5yufr — C5N (@C5N) November 20, 2026 En el plano deportivo, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena tiene el equipo prácticamente definido. La duda pasa por el estado físico de Milton Delgado, que viene durante una práctica semanal había sufrió un fuerte golpe en su pierna derecha, pero llegaría sin inconvenientes al duelo decisivo ante los brasileros.

Junto a Leandro Paredes, el DT brindará este viernes la habitual conferencia de prensa del "día -1" realizada por Conmebol y podría dar mayores detalles del conjunto que saldrá a la cancha de Junior de Barranquilla para romper la sequía, volver a levantar un trofeo internacional y dejar atrás un flojo primer semestre por la eliminación de la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en fase de grupos.