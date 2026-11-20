Recordó que escribió para participar de la convocatoria que la mediática había lanzado en busca de novio.

Nazareno Casero rompió el silencio mientras circulan rumores que lo vinculan con Marta Fort , luego de la separación de la influencer de Juan Manuel Ramírez. El actor aseguró que mantiene con ella una relación de compañerismo, aunque recordó que en el pasado le escribió para participar de la convocatoria que la mediática había lanzado en busca de novio.

Lo dijo en una nota con Bruno Incicco para Desayuno Americano, el ciclo de América que conduce Pamela David. Cuando le preguntaron si el vínculo con Fort había generado incomodidad en el ex de ella, el participante de MasterChef Celebrity se mostró sorprendido. "¿Conmigo?", respondió en un primer momento.

El periodista le explicó que, luego de la ruptura, se habían mencionado supuestos celos de Ramírez por la cercanía entre los integrantes del reality, y Casero afirmó que no estaba al tanto. "No sabía que habían hablado de mí", sostuvo.

Al describir su trato actual con la hija de Ricardo Fort, fue concreto. "Nada, somos buenos compañeros", expresó. De todos modos, admitió que hubo un intercambio a partir de la propuesta que ella difundió tiempo atrás. "Ella estaba haciendo el sorteo de buscar un novio y le mandé un mensaje, pero fue una chance", contó. Dijo no recordar con precisión qué escribió, aunque confirmó que recibió respuesta. "Sí, hablamos. Fue divertido", señaló.

La conversación tomó otro camino cuando se le recordó que Fort volvió a quedar soltera. Casero reconoció que le resulta atractiva y que ya lo había manifestado en público . "Para mí es una de las mujeres más lindas de Argentina", afirmó.

Y ante la consulta sobre si volvería a anotarse en caso de que ella reabriera la convocatoria, respondió con humor. "¿Está abierto de vuelta el certamen? Ah, bueno, por ahí sí, por ahí le mando". Tampoco dio una respuesta definitiva cuando le preguntaron si existe una atracción real o algo armado para las cámaras. "¿Vos pensás que si fuese mentira, yo te diría que es mentira?", contestó.

Por qué se separó Marta Fort de su novio uruguayo

Marta Fort comunicó el final de su noviazgo con Ramírez a través de una historia de Instagram. "Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja", escribió. Luego, deslizó una indirecta hacia su ex, a quien culpó por no soportar su fama. "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros", añadió.

También dio a entender que estaba lista para volver a buscar el amor al etiquetar a Blender con la pregunta "¿seguimos con el casting?".

Desde el entorno cercano al joven uruguayo, de 28 años y vinculado al rubro de la compraventa de vehículos, trascendió una postura que contradice a la influencer. Según se dio a conocer en Intrusos, por América TV, amigos de Ramírez afirmaron en off que fue él quien tomó la decisión de terminar y que no le sorprendió la historia de Marta, en la que lo tildó de "inseguro".

Esas mismas fuentes atribuyeron la ruptura al temperamento de la mediática. "Está acostumbrada a que le digan todo que sí y se frustra si pasa lo contrario", sostuvieron. Además, indicaron que el ritmo de vida de Fort, que atraviesa un momento de mucha actividad entre las grabaciones de MasterChef, las campañas publicitarias y su participación en Blender, terminó por desgastar el vínculo.

Mientras tanto, cobró fuerza una segunda hipótesis que apunta a un supuesto engaño. Según mencionaron en el ciclo de espectáculos, Ramírez habría engañado a Marta durante un viaje a Uruguay, episodio del que ella se habría enterado a través de datos y mensajes recibidos en sus redes sociales. Consultada por la producción de Intrusos, la joven no desmintió el rumor y lanzó una condición directa. "Mandame foto de la chica y te cuento todo", respondió.

Por otra parte, en Puro Show, la panelista "Pochi" contó que habló con el uruguayo y que él le confirmó que se enteró de la ruptura por Instagram. "Me acabo de enterar por la historia. Me llamó la atención porque siempre fui respetuoso", le habría dicho. Según detalló, la separación se debió a que "había cosas con las que él no se sentía cómodo".

Aclaró que no hubo celos "para nada", aunque la pareja "tenía sus idas y vueltas". De acuerdo con su relato, Ramírez le dijo que eran cuestiones del día a día y que prefería no hablar por respeto a Marta y a su familia, que siempre lo trataron bien.