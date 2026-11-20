La conductora atraviesa días complejos en lo familiar y redefine su futuro televisivo mientras crece la expectativa por la recuperación de su esposo.

Mariana Fabbiani atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida familiar. La reconocida conductora enfrenta días de preocupación por la salud de su esposo, Mariano Chihade , mientras crece la expectativa por las novedades sobre su recuperación.

Revelaron el episodio que vivieron Mariana Fabbiani y su marido, antes de la operación: "Le salvó la vida"

La situación generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo argentino, donde colegas, amigos y seguidores expresaron su apoyo a la pareja. En medio de este escenario, la presentadora decidió reorganizar sus prioridades personales y profesionales.

Según informó Ángel de Brito , después de conversar con la conductora, Mariana Fabbiani no regresaría a su programa Diario de Mariana (DDM) durante lo que resta de 2026 . La decisión responde a su intención de acompañar a su marido durante el proceso de recuperación.

Mientras tanto, América TV analiza cómo continuará el programa durante su ausencia. Martín Candalaft quedó temporalmente al frente del ciclo, aunque sus próximas vacaciones obligarían a buscar otro reemplazo para las últimas semanas del año.

En este contexto, las noticias sobre Mariano Chihade llevaron tranquilidad a su entorno, aunque todavía existen cuestiones médicas pendientes. Las declaraciones de sus allegados y los informes del centro de salud permiten conocer cómo transita estas primeras jornadas.

La relación entre la conductora y el productor comenzó en 2006 cuando ambos trabajaban en América TV. Redes sociales

Cómo está Mariano Chihade tras la operación

Mariano Chihade fue operado el miércoles 18 de noviembre en el Instituto Fleni, sede Belgrano, después de que una resonancia magnética detectara una imagen nodular en el cerebro. El parte médico firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de la institución, confirmó: “La cirugía se desarrolló sin complicaciones”. Infobae

La información más precisa sobre su evolución llegó el jueves 19 de noviembre, cuando Gimena Lepere, jefa de prensa de Mandarina Contenidos, habló con TN Show. “Mariano pasó bien la primera noche. Evoluciona favorablemente. Muy alentador. Está en todo momento acompañado por Mariana”, aseguró.

La representante de la productora también explicó que la recuperación avanza dentro de los parámetros previstos. “Lo importante es que evoluciona acorde a lo esperado y eso es más que positivo para él y para todos los que acompañamos a Mariano y a Mariana”, destacó, llevando tranquilidad sobre el posoperatorio.

Respecto de los próximos informes médicos, Lepere aclaró: “No va a haber parte médico hasta que no lo determine la familia y creamos necesario informar algún cambio significativo para la prensa”. Hasta este viernes 20 de noviembre, no se encontró una nueva actualización clínica oficial que modificara el último estado comunicado.

Por su parte, Mariana Fabbiani compartió un emotivo mensaje: “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”. Y cerró con una frase esperanzadora: “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”.