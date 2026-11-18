El jurado del certamen tomó una determinación sin precedentes durante la noche definitoria, generando un intenso debate entre los fanáticos en redes sociales.

Una nueva emisión de MasterChef Celebrity encendió las hornallas con su séptima noche definitoria, instancia que culminó con un giro totalmente inesperado cuando el jurado resolvió que no hubiera ningún eliminado y salvó a todos los participantes en riesgo .

Entre los sentenciados que se jugaron la permanencia en las cocinas más famosas del país estuvieron Campi , Rocío Robles , Edith Hermida , Pablo Giralt , Pablo Migliore , Hernán de "Mala Fama" , Karina Mazzocco , Julieta Poggio y la China Ansa . Al ubicarse frente a sus respectivas islas de trabajo, cada uno descubrió una caja que escondía en su interior una tradicional lata de galletitas acompañada por una variada selección de insumos de pastelería.

Antes de encender los cronómetros, el exigente chef Germán Martitegui tomó la palabra para brindar el contexto histórico detrás del peculiar recipiente elegido por la producción para esa velada decisiva. Con su habitual tono frente a los concursantes, detalló el origen de estos envases metálicos : "Hace muchos años, las latas se utilizaban para transportar galletitas en viajes largos en barco. Así no perdían su textura ni se humedecían. En la época victoriana, las latas evolucionaron de simples envases a contenedores de lujo que contenían exquisiteces".

Inmediatamente después de esa introducción cultural, fue el turno de Maru Botana de acercarse al centro del estudio para revelar las reglas concretas de la compleja prueba gastronómica de la noche. Tras señalar con entusiasmo que " hoy podemos encontrarlas en supermercados, almacenes y esta noche en Masterchef Celebrity ", la reconocida pastelera dio paso a la consigna técnica que pondría a prueba los nervios de todos los participantes en riesgo.

De acuerdo con las instrucciones impartidas por el tribunal evaluador, los concursantes dispusieron de exactamente 60 minutos para rellenar la lata con 12 galletitas de sablée de manga. Como exigencia adicional para elevar la dificultad del plato, la producción determinó que las piezas debían presentar al menos dos decoraciones distintas, incorporando obligatoriamente diversos tipos de chocolates y frutos secos en su presentación final.

Por qué no hubo eliminados en MasterChef

Tras degustar minuciosamente las preparaciones de cada concursante, el instante más dramático de la noche se redujo a un mano a mano definitorio entre Edith Hermida y Rocío Robles. No obstante, luego de extender la incertidumbre durante varios minutos de absoluto silencio en el estudio, el tribunal sorprendió a todos al anunciar que ningún participante abandonaría el certamen y que todos quedaban salvados, desatando un festejo inmediato tanto en el piso como en el balcón.

El encargado de fundamentar esta insólita resolución fue Damián Betular, quien destacó el altísimo rendimiento culinario exhibido por los famosos durante toda la prueba de pastelería. Según precisó el reconocido pastelero al justificar el indulto colectivo, "ningún participante merecía ser eliminado" luego de comprobar que la totalidad de los competidores logró cumplir con creces las exigencias técnicas y conquistar el paladar de los especialistas en esa velada decisiva.

De todas maneras, este beneficio excepcional no implicará una flexibilización definitiva en el cronograma de la competencia televisiva, sino que elevará considerablemente la vara de riesgo para las instancias venideras. De cara a la próxima gala definitoria, no se descarta que la producción disponga una doble eliminación en lugar de una sola salida, obligando a los participantes a redoblar esfuerzos para evitar una despedida masiva de las cocinas.