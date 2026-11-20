Qué dijo Pity Álvarez minutos antes de la condena: "Un poco excesivo..." El músico, que recibió una condena de 12 años de prisión, expresó su parecer sobre el alegato fiscal del juicio por el crimen de su vecino. Por Agregar C5N en









El músico cumplirá la pena bajo arresto domiciliario una vez finalizada su internación psiquiátrica. Redes sociales

El músico Pity Álvarez habló minutos antes de la condena a 12 años de prisión con arresto domiciliario, por sus problemas de salud, en el juicio por el asesinato de Cristian "Gringo" Díaz, en Lugano: " Quiero decir que me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal".

El ex líder de Viejas Locas habló antes que el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 diera a conocer su decisión por considerarlo autor del homicidio de quien era su vecino, el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré.

Si bien el condenado no estuvo presente en la sala y tampoco se conectó por Zoom para la lectura del veredicto, previamente dio sus últimas palabras y consideró que las penas eran "excesivas".

"Yo me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”, sostuvo el exlíder de Intoxicados antes de que el tribunal empiece a deliberar.

Los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, escucharon las palabras de Álvarez quien insistió en que le "pareció excesivo" y cerró con una frase contundente: "Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal. No tengo nada más para decir”.