La noticia sobre el episodio vial ocurrido durante el último fin de semana generó una enorme preocupación entre los seguidores del joven empresario.

El empresario y su pareja viajaban rumbo a una quinta en Carlos Casares cuando ocurrió el despiste.

Un episodio dramático sacudió al entorno de la familia Fort luego de trascender que Felipe protagonizó un serio siniestro vial durante el último fin de semana mientras circulaba por la Ruta 5 acompañado por su pareja y dos amigos.

La noticia fue dada a conocer este jueves por el periodista Pepe Ochoa al aire de El ejército de la mañana, emitido por Bondi Live , donde reconstruyó el tremendo susto que atravesaron los jóvenes y aseguró que los cuatro ocupantes estuvieron a punto de sufrir un desenlace trágico.

De acuerdo con los pormenores expuestos por el panelista, el incidente vial se produjo el sábado en un sector de la carretera ubicado entre las ciudades bonaerenses de Carlos Casares y 9 de Julio . El grupo se trasladaba a bordo de una camioneta cuando, al intentar realizar una maniobra para adelantar a un transporte de carga, se toparon de manera imprevista con otro rodado que avanzaba en sentido contrario.

"El fin de semana, el sábado para ser preciso, en la Ruta 5 entre Carlos Casares y 9 de Julio, Felipe Fort con sus amigos se accidentaron y no se mataron de pedo. Es una ruta doble mano y cuando intentaron pasar un camión, no vieron que venía un auto de frente y para evitar el choque, tuvieron que volantear a la banquina ", dijo.

Asimismo, el comunicador se encargó de precisar quiénes ocupaban cada ubicación dentro del habitáculo al momento de la maniobra evasiva rumbo a una propiedad familiar en la zona: " Él iba atrás con su novia, y adelante iban dos amigos. Estaban yendo a una quinta que ellos tienen en Casares. Se llevaron un susto terrible, estaban en estado de shock. Por suerte no les pasó nada, están bien los cuatro".

De esta manera, quedó descartado que el hijo de Ricardo Fort estuviera al volante cuando el vehículo debió desviarse de urgencia hacia el costado del camino.

Cómo está Felipe Fort y su novia

Para llevar tranquilidad absoluta respecto al estado físico de los protagonistas, Ochoa reveló que se comunicó directamente con el abogado y tutor legal de la familia, César Carozza, quien le ratificó que todos los involucrados salieron ilesos del percance: "César Carozza me dijo que Felipe está bien, sus amigos y su novia también, no tienen ni un rasguño, la sacaron barata". Durante la transmisión en vivo, además, el periodista exhibió una postal que mostraba la camioneta detenida sobre la banquina tras el despiste.

Si bien el episodio provocó una lógica conmoción emocional entre los jóvenes por la magnitud del peligro que enfrentaron en una vía de doble circulación, la rápida reacción de quien conducía permitió evitar una colisión frontal de consecuencias imprevisibles. Afortunadamente, ninguno de los cuatro pasajeros requirió atención médica ni padeció lesiones, superando aquel tenso momento como una simple anécdota de enorme alivio para todo su círculo íntimo.