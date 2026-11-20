Ángel de Brito contó la verdad de lo que pasó entre él y Leandro Paredes tras el rumor que lo vinculó con la China Suárez El conductor rompió el silencio después de todo lo que se dijo sobre su vínculo con el futbolista de Boca. Agregar C5N en









Negó haber sido víctima de amenazas. Redes sociales

Ángel de Brito salió a dar su versión luego de la polémica que lo ubicó en el centro de los comentarios sobre la China Suárez y Leandro Paredes. El conductor se desligó de haber iniciado la especulación y negó que haya existido algún conflicto con el futbolista. Lo hizo en Bondi Live, donde calificó de falso todo lo que se dijo sobre un supuesto enojo del mediocampista de Boca. "Mentira, todo mentira", sentenció.

En ese mismo espacio, rechazó haber recibido un llamado de Paredes y desmintió que Daniel Vila, presidente del Grupo América, le hubiera prohibido terminantemente hablar del tema. También negó haber sido víctima de amenazas. "Todo mentira, absolutamente mentira. No recibí ninguna amenaza", afirmó. En paralelo, una cuenta de X difundió un supuesto mensaje privado del jugador con una advertencia hacia el conductor, versión que él no confirmó públicamente, y Bondi Live eliminó de sus redes los fragmentos que insinuaban la participación del deportista.

De Brito también apuntó hacia quienes, según su mirada, fueron los verdaderos responsables de circular la información, Fede Flowers y Analía Franchín. Explicó que él solo se limitó a aclarar el enigmático que había lanzado Franchín en el programa de Georgina Barbarossa, y que nunca afirmó nada al respecto. "A mí no me consta, no tengo nada que ver, fue algo que dijo Fede, Paredes le escribió a Fede Flowers y Analía que hizo el enigmático en lo de Georgina y no lo revelaron. Yo estaba explicando lo que había dicho Analía", señaló.

Además, destacó el buen vínculo que mantiene con el futbolista y lo respaldó con un antecedente reciente. "Yo con Paredes tengo una excelente relación, le hice una nota el año pasado. Me dio una nota con Camila, charlamos ahí lo más bien", recordó, y cerró con un pedido. "Todo invento. Dejen de escuchar a inventadores profesionales". Por último, expresó su preocupación por Flowers, a quien, según contó, sí lo amenazan por lo ocurrido. "A Fede lo están amenazando de muerte, le desean todas las enfermedades, todas cosas espantosas", lamentó.

Cuál era el rumor que vinculaba a Leandro Paredes y la China Suárez La versión surgió en Ángel Responde, el ciclo de Bondi Live, cuando De Brito mencionó un supuesto vínculo amoroso fugaz entre la China Suárez y un futbolista argentino casado. El conductor no pronunció ningún nombre, pero dejó algunas pistas sobre la identidad del deportista. Esos indicios alcanzaron para que el comentario se expandiera con rapidez entre los programas de espectáculos y las redes sociales.