El mundo de la televisión se vio sacudido por una drástica reestructuración que impacta de lleno en uno de sus conductores.

En su búsqueda por liderar las planillas de audiencia y sostener una propuesta atractiva para toda la familia, Telefe suele realizar ajustes estratégicos en su programación semanal. Sin embargo, en las últimas horas trascendió una determinación de último momento que tomó por sorpresa tanto a los televidentes, ya que la señal decidió retirar de su pantalla dominical y sabatina un reconocido envío de entretenimientos que había regresado recientemente con gran despliegue promocional.

La noticia cobró estado público a través de la cuenta especializada ARGTV en la red social X, desde donde adelantaron que se avecinan fuertes "cambios en el sábado de Telefe". Según detallaron en dicha publicación, el ciclo que quedó abruptamente fuera de emisión es “El Muro Infernal” , el histórico formato de juegos conducido por Marley , quien venía de recuperar un fuerte protagonismo en la pantalla tras su cobertura del Mundial 2026 y se encuentra abocado a las grabaciones de "Minuto para ganar" junto a Momi Giardina .

El espacio vacante dejado por el popular presentador será cubierto de inmediato por otra de las grandes apuestas de preguntas y respuestas del canal de las pelotas. De acuerdo con el cronograma difundido, "desde este sábado sale del aire ‘El Muro Infernal’ y en su reemplazo habrá una doble emisión de ‘ Pasapalabra ’", dejando así en manos de Iván de Pineda la responsabilidad de sostener el encendido durante toda la franja vespertina y el inicio del horario central del fin de semana.

Con esta reestructuración de emergencia, la grilla sabatina de Telefe quedó completamente definida para intentar capturar al público desde temprano con clásicos infalibles y ciclos consolidados. La jornada comenzará a las 11 con una maratón de Los Simpsons , continuará a las 17 con el segmento cinematográfico que proyectará la película argentina "Un cuento chino" , y luego dará paso a la doble entrega de "Pasapalabra" prevista a las 18.45 en su edición especial y a las 20 en su formato tradicional, cerrando a las 21.30 con "PH, Podemos Hablar" bajo la conducción de Andy Kusnetzoff.

Esta movida repentina se produce en medio de un clima de profunda renovación dentro de la emisora, que ya proyecta sus grandes éxitos de audiencia de cara a la temporada 2027 , incluyendo los rumores sobre una eventual versión nacional de "Bailando con las estrellas" encabezada por Santiago del Moro.

Mientras tanto, la salida imprevista del envío de Marley genera interrogantes sobre la reubicación de sus formatos en la pantalla, confirmando que en la televisión abierta actual ni siquiera las figuras históricas tienen su lugar asegurado frente a las exigencias de la competencia.

Marley vuelve al streaming

Luego de su destacada labor durante el Mundial 2026, Marley ya reorganiza su agitada agenda profesional para encarar una temporada repleta de desafíos tanto en la televisión abierta como en las plataformas digitales. Entre las principales novedades que prepara junto a Telefe, sobresale el esperado retorno de Minuto para ganar en dupla con Momi Giardina y el lanzamiento de una nueva apuesta en el streaming oficial del canal, marcando así su regreso a ese formato tras su recordada salida de Luzu TV.

Antes de desembarcar de lleno en el universo digital, el histórico conductor cumplirá con una exigente hoja de ruta vinculada al tradicional ciclo de entretenimientos que liderará nuevamente en la televisión. Esta semana retomará las grabaciones en el estudio junto a su compañera y, posteriormente, ambos encabezarán una presentación especial destinada a los anunciantes para exhibir en detalle el funcionamiento.

Momi Giardina y Marley.

En paralelo a sus compromisos laborales, el presentador también tiene definidos sus planes personales para despedir el año rodeado de sus afectos más cercanos. Según trascendió, pasará tanto Navidad como Año Nuevo en Nordelta acompañado por Nico, Mirko y Milenka, para luego trasladarse todos juntos hacia Pinamar con la intención de disfrutar de unos días de descanso frente al mar en la costa atlántica argentina.

Sin embargo, el receso estival resultará sumamente acotado para el conductor, ya que apenas un día después de arribar a la ciudad balnearia dará inicio formal a las transmisiones del streaming de Telefe. Con este desembarco veraniego, Marley buscará dar vuelta la página definitivamente tras la fuerte controversia que protagonizó junto a Flor Peña en su anterior experiencia digital, inaugurando una nueva etapa dentro de los contenidos multiplataforma.