Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N

El cantante rosarino Valentino Merlo será el artista invitado en la entrega de los premios Martín Fierro de Cable, en una transmisión exclusiva de C5N, el próximo 27 de noviembre.
El cantante rosarino será la figura artística en la noche de gala de la televisión por cable en Argentina organizada por Aptra con la conducción de Lizy Tagliani y Juan di Natale.
El intérprete de música urbana y pop latino estará a cargo del show artístico, en el evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, que conducirán Lizy Tagliani y Juan di Natale.
El intérprete de temas como Hoy, Tu foto y Tiempo Bonito, reconocido por colaboraciones con artistas como Luck Ra y Paulo Londra, será una de las atracciones de la gran noche de la televisión por cable.
Se trata de una nueva entrega para distinguir a las figuras emblemáticas de la TV argentina, como periodistas, conductores, productores y panelistas, seleccionados por los integrantes de Aptra en 35 categorías.
La ceremonia de entrega de los premios Martin Fierro de Cable 2025, que se transmitirán en exclusiva en C5N, se realizarán en el centro de eventos Goldencenter, en la Ciudad, el próximo 27 de noviembre.
La noche de gala de la televisión por cable en Argentina tendrá más de 800 invitados, y se podrá ver en vivo en C5N, y a través sitio web, redes sociales y un streaming especial en YouTube, con todo el detalle de la premiación y la palabra de los protagonistas.