Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N







El músico rosarino será la figura artística en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025. Redes Sociales

El cantante rosarino Valentino Merlo será el artista invitado en la entrega de los premios Martín Fierro de Cable, en una transmisión exclusiva de C5N, el próximo 27 de noviembre.

El intérprete de música urbana y pop latino estará a cargo del show artístico, en el evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, que conducirán Lizy Tagliani y Juan di Natale.

El intérprete de temas como Hoy, Tu foto y Tiempo Bonito, reconocido por colaboraciones con artistas como Luck Ra y Paulo Londra, será una de las atracciones de la gran noche de la televisión por cable.

Se trata de una nueva entrega para distinguir a las figuras emblemáticas de la TV argentina, como periodistas, conductores, productores y panelistas, seleccionados por los integrantes de Aptra en 35 categorías.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1990609069120631278&partner=&hide_thread=false Luis Ventura: "No perdamos de vista que esto es una fiesta. Es reconocer que tenemos una de las televisiones más grandes de todo el mundo"#MartinFierro2025



En vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/a0VjS1PGqR — C5N (@C5N) November 18, 2025 Martín Fierro de Cable 2025: dónde y cuándo serán La ceremonia de entrega de los premios Martin Fierro de Cable 2025, que se transmitirán en exclusiva en C5N, se realizarán en el centro de eventos Goldencenter, en la Ciudad, el próximo 27 de noviembre.