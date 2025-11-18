AFA confirmó árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2025 La primera fase de los octavos de final comenzará el sábado 22 de noviembre con cuatro días consecutivos de definición. Vélez–Argentinos abrirá la tanda en Liniers y Racing–River será el duelo central del lunes en Avellaneda. Por







La AFA oficializó las designaciones arbitrales y el cronograma completo para los octavos de final del Torneo Clausura 2025, que se disputarán del sábado 22 al miércoles 26 de noviembre en cancha del mejor ubicado de cada cruce. Serán ocho partidos en cuatro jornadas, con varios clásicos y la asistencia plena del VAR.

La fecha se abrirá el sábado a las 20 en el José Amalfitani, donde Vélez recibirá a Argentinos Juniors con Andrés Merlos como árbitro y Fernando Espinoza al frente de la revisión. Más tarde, a las 22, Central Córdoba y San Lorenzo jugarán en el Madre de Ciudades bajo la conducción de Nazareno Arasa y con Lucas Novelli en el VAR.

El domingo tendrá dos citas fuertes: Rosario Central–Estudiantes en el Gigante a las 17.30, con Pablo Dóvalo al mando, y Boca–Talleres en La Bombonera a las 20, con Sebastián Zunino y Adrián Franklin en la asistencia tecnológica.

El lunes se sumarán tres cruces. A las 17, Deportivo Riestra será local de Barracas Central con Nicolás Ramírez y Héctor Paletta en la cabina. A las 19.15, Racing y River animarán el choque más esperado en el Cilindro, arbitrado por Facundo Tello y revisado por Yamil Possi. Desde las 22, Unión recibirá a Gimnasia con Sebastián Martínez y Ariel Penel en la asistencia.

La grilla se completará el miércoles 26 a las 21.30 en La Fortaleza: Lanús y Tigre cerrarán los octavos con Leandro Rey Hilfer como juez y Fabrizio Llobet en el VAR.