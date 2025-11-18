18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

AFA confirmó árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2025

La primera fase de los octavos de final comenzará el sábado 22 de noviembre con cuatro días consecutivos de definición. Vélez–Argentinos abrirá la tanda en Liniers y Racing–River será el duelo central del lunes en Avellaneda.

Por
AFA confirmó árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2025

AFA confirmó árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2025

La AFA oficializó las designaciones arbitrales y el cronograma completo para los octavos de final del Torneo Clausura 2025, que se disputarán del sábado 22 al miércoles 26 de noviembre en cancha del mejor ubicado de cada cruce. Serán ocho partidos en cuatro jornadas, con varios clásicos y la asistencia plena del VAR.

Los octavos de final de Torneo Clausura se jugarán del sábado 22 al lunes 24 de noviembre
Te puede interesar:

Cómo y cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura

La fecha se abrirá el sábado a las 20 en el José Amalfitani, donde Vélez recibirá a Argentinos Juniors con Andrés Merlos como árbitro y Fernando Espinoza al frente de la revisión. Más tarde, a las 22, Central Córdoba y San Lorenzo jugarán en el Madre de Ciudades bajo la conducción de Nazareno Arasa y con Lucas Novelli en el VAR.

El domingo tendrá dos citas fuertes: Rosario Central–Estudiantes en el Gigante a las 17.30, con Pablo Dóvalo al mando, y BocaTalleres en La Bombonera a las 20, con Sebastián Zunino y Adrián Franklin en la asistencia tecnológica.

El lunes se sumarán tres cruces. A las 17, Deportivo Riestra será local de Barracas Central con Nicolás Ramírez y Héctor Paletta en la cabina. A las 19.15, Racing y River animarán el choque más esperado en el Cilindro, arbitrado por Facundo Tello y revisado por Yamil Possi. Desde las 22, Unión recibirá a Gimnasia con Sebastián Martínez y Ariel Penel en la asistencia.

La grilla se completará el miércoles 26 a las 21.30 en La Fortaleza: Lanús y Tigre cerrarán los octavos con Leandro Rey Hilfer como juez y Fabrizio Llobet en el VAR.

En caso de empate, la serie se definirá con 30 minutos de suplementario y, si persiste la igualdad, con remates desde el punto penal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Johnny Depp fue a ver Boca vs. Tigre.

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

River complicó sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras el empate con Vélez

Boca le ganó a Tigre en la Bombonera.
play

Boca le ganó 2-0 a Tigre y finalizó como líder de su zona en el Clausura

River empató con Vélez en Liniers.
play

River empató 0-0 con Vélez y dejó muy comprometida su clasificación a la Copa Libertadores

De darse ciertos resultados, podría haber Superclásico en los octavos del final del Torneo Clausura 2025.

Se definen los octavos de final del Clausura 2025: ¿qué tiene que pasar para que haya Superclásico?

Boca jugará ante Tigre en La Bombonera desde las 20:15

Tras el triunfo en el Superclásico, Boca quiere cerrar la fase de grupos en lo más alto

Rating Cero

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
play

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

La nieta de Susana y Figal, jugador de Boca, juntos. 

La nieta de Susana Giménez blanqueó su noviazgo con un destacado jugador de Boca: ¿de quién se trata?

El músico rosarino será la figura artística en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.

Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N

El artista confirmó que se grabará una tercera parte de la historia para la plataforma internacional.

¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado

La estrella de Hollywood fue distinguida por su trayectoria en el cine mundial.

Tom Cruise recibió un Oscar honorífico por su trayectoria y lanzó un irónico mensaje

últimas noticias

Las entradas se pueden adquirir presencial u online.

Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata: precios, horarios y descuentos

Hace 13 minutos
play
A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

Hace 20 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump agravió a una periodista que le preguntó por el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

Hace 29 minutos
Luciano Napolitano tiene hoy 51 años.

Ratificaron la condena por violencia de género contra Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

Hace 34 minutos
play
La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

Hace 39 minutos