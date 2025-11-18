Detuvieron al "Jorobado Deivi", líder de una de las organizaciones más peligrosas de Perú Se trata de Deivi Junior Romero Ullilen, señalado como líder de "Los Compadres", un grupo delictivo que se dedicaba al narcotráfico, la extorsión y el sicariato. Escapó de la ciudad peruana de Trujillo y cayó en el barrio de Retiro. Por







Deivi Junior Romero Ullilen, uno de los delincuentes y extorsionadores más buscados en Perú.

Deivi Junior Romero Ullilen, más conocido como “El jorobado Deivi”, líder de “Los Compadres”, una de las organizaciones más peligrosas de Perú, fue detenido en la calle Cerrito al 1100, en pleno barrio de Retiro, donde alquilaba un lujoso departamento,

Uno de los extorsionadores y secuestradores más temidos de la ciudad peruana de Trujillo fue arrestado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en cumplimiento de las directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad Nacional.

La organización criminal encabezada por Deivi se dedicaba al narcotráfico, la extorsión y el sicariato por lo que el detenido ya registraba un pedido de captura internacional con Notificación Roja, por parte de las autoridades de Perú, quienes solicitaron su extradición.

Detuvimos a Deivi “El jorobado” Romero Ullilen, jefe narco peruano del clan “Los compadres”, buscado internacionalmente por narcotráfico, extorsión y sicariato.



A través del @DFI_Arg de la PFA, lo localizamos en nuestro país y lo… pic.twitter.com/ZbjWqMaMcH — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) November 18, 2025 "Jorobado Deivi" salió del Perú con un rostro y fue detenido meses después en Argentina luciendo como otra persona. Su radical cambio físico, cuidadosamente diseñado para engañar a las autoridades, solo pudo ser desmontado gracias a un pequeño detalle que no logró modificar: sus orejas.

El Ministerio del Interior del Perú publicó en sus redes sociales el pasado jueves que "esta importante captura fue posible gracias a la estrecha coordinación entre las policías peruana y argentina. El sujeto contaba con una alerta roja de Interpol".