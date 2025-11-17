Programa especial de Duro De Domar: conocé a todos los nominados para los Martín Fierro de Cable 2025 Pablo Duggan y todo su equipo darán a conocer este lunes las ternas que participarán por las estatuillas que entrega APTRA. El evento será el próximo jueves 27 de noviembre y será transmitido en exclusiva por C5N, con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale.







Además de presentar los nominados, el panel de DDD debatirá sobre las ternas.

En un programa especial, Duro De Domar presentará este lunes a todos los nominados que integrarán las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025, evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y que será transmitido en exclusiva por C5N el próximo jueves 27. Con la conducción de Pablo Duggan y su clásico panel, se analizarán todas las nominaciones con debates que prometen ser apasionantes.

La cita, que genera enormes expectativas para el periodismo y las figuras de los medios, se celebrará en el centro de eventos Goldencenter y contará con la participación de más de 800 invitados. En la previa al evento habrá una alfombra roja que contará con todos los protagonistas del 2024 y en la que los miembros de APTRA elegirán a los ganadores en más de 30 ternas.

Para ver el evento, y el momento de la entrega del Martín Fierro de Cable de Oro, hay varias opciones: sintonizar C5N en la TV, visitar el sitio web C5N.com o las redes sociales del canal, y además estará la posibilidad de un streaming en vivo por YouTube.

#MartinFierro2025 | Primero en C5N Este lunes 22hs programa especial de #DuroDeDomar con la conducción de Pablo Duggan para conocer todos los ternados. Martín Fierro de Cable: quiénes conducirán el evento La ceremonia contará con la conducción de Juan Di Natale y Lizy Tagliani.

Martín Fierro de Cable: ¿habrá reencuentro entre Jorge Rial y Luis Ventura? "Algunos dicen que fui contra Luis Ventura. No, al contrario. Siempre hablé. No es algo contra él. El premio es bárbaro", expresó Jorge Rial en una transmisión de Argenzuela.

Luego redobló la apuesta y en el continuado de los elogios analizó: "Me voy a tener que cruzar con Luis Ventura y ¿si gano me lo podría entregar él no?" "Yo no tengo drama. Siempre dije que con el gordo pueden decir cualquier cosa, pero yo lo quiero. Y ya lo demostré. Yo lo quiero, no me voy a enojar nunca con Ventura. Es imposible. Me puedo enojar con cualquiera menos con él", concluyó.