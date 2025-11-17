17 de noviembre de 2025 Inicio
Pérdida del poder adquisitivo: Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región

Un relevamiento del Celag mostró que el salario mínimo argentino cayó a 225 dólares y quedó último en el ranking regional. El poder adquisitivo retrocedió a niveles inferiores a los de 2001 y la pérdida impacta también en los trabajadores registrados.

Pérdida del poder adquisitivo: Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región

Pérdida del poder adquisitivo: Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región

El salario mínimo argentino, medido en dólares, quedó en noviembre de 2025 como el más bajo de toda América Latina. Así lo confirmó un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), que ubicó a Argentina en el último lugar del ranking regional, en un contexto de fuerte deterioro del poder de compra.

Debate caliente en Indomables sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos: "Más que acuerdo es una entrega"

La promesa del presidente Javier Milei, realizada en noviembre de 2023 cuando era electo sobre que “en 2025 los salarios en dólares van a volar”, no solo no se cumplió: los ingresos de los trabajadores se hundieron a niveles históricos. Economistas y especialistas advierten que el Gobierno utilizó los salarios “como ancla del ajuste y la desaceleración de la inflación”.

Según el Celag, el salario mínimo actualizado a noviembre es de 225 dólares. Argentina queda así en el “furgón de cola” detrás de Brasil (288 dólares) Bolivia (395 dólares), Perú (335 dólares) y Paraguay (411 dólares). La región es liderada por Costa Rica (729 dólares), Uruguay (593 dólares) y Chile (567 dólares).

image

El Celag también mostró un aumento de la desigualdad: dos tercios de la población tienen ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares no llegan a un ingreso per cápita superior a 800 mil pesos (unos 542 dólares).

La caída también se refleja en el poder de compra interno. Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 34% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. Ese derrumbe se aceleró en diciembre de 2023 (-15%) y enero de 2024 (-17%). En septiembre de 2025, el salario mínimo real quedó por debajo del nivel de 2001, previo al colapso de la convertibilidad.

El deterioro no se limita al salario mínimo. Datos del INDEC confirmaron que los salarios registrados volvieron a perder contra la inflación en septiembre: mientras los precios subieron 2,1%, los ingresos del sector privado registrado crecieron 1,4% y los del sector público, 1,1%.

