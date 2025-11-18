Días, horarios y rivales de Los Pumas en la Nations Championship 2026: el calendario completo La World Rugby anunció el nuevo formato con los doce equipos más poderosos del planeta. El torneo culminará con una serie de finales en Australia y exigirá al máximo al seleccionado argentino. Por







Los Pumas estarán en el Nations Championship 2026. Redes Sociales

El seleccionado de rugby, Los Pumas, ya conoce a sus rivales y el itinerario de partidos para la primera edición de la Nations Championship 2026. La competencia fue oficializada por la World Rugby y se llevará a cabo a lo largo de seis fechas en julio y noviembre de 2026. Este torneo de élite reunirá a las doce potencias del hemisferio Norte y Sur para definir al campeón absoluto de la temporada, con las finales programadas en el Allianz Stadium.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de World Rugby (@worldrugby) El certamen contará con la participación de las seis potencias europeas, del hemisferio Norte: Inglaterra, Irlanda, Francia, Gales, Escocia e Italia. Las selecciones que representarán al hemisferio Sur serán Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Fiji y Japón. El calendario, que fue difundido esta semana, marca el inicio de la acción el 4 de julio con duelos de alto impacto.

En la primera etapa de la Nations Championship 2026, los partidos de Los Pumas se concentrarán en julio, con tres compromisos exigentes. El debut será contra Escocia, seguido por Gales y cerrando con el clásico frente a Inglaterra.

La competencia se reanudará en noviembre, luego de un parate en el calendario internacional. Durante ese mes, el seleccionado argentino enfrentará a Irlanda, Italia y, finalmente, a Francia, cerrando su fase de clasificación antes de las finales.

El cierre del certamen está previsto para el último fin de semana de noviembre. El formato de finales pondrá cara a cara a los equipos que hayan quedado en la misma posición de la clasificación y enfrentará a los seleccionados del hemisferio Norte contra los del hemisferio Sur en sus correspondientes ubicaciones (por ejemplo, el primero del Norte contra el primero del Sur para definir el título).

El calendario completo de Los Pumas en la primera etapa del Nations Championship 2026 Julio (Fase Clasificatoria) 4 de julio: Argentina vs. Escocia

11 de julio: Argentina vs. Gales

18 de julio: Argentina vs. Inglaterra Noviembre (Fase Clasificatoria) 6 u 8 de noviembre: Irlanda vs. Argentina

13 o 15 de noviembre: Italia vs. Argentina

21 de noviembre: Francia vs. Argentina