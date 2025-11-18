Días, horarios y rivales de Los Pumas en la Nations Championship 2026: el calendario completo

El seleccionado de rugby, Los Pumas, ya conoce a sus rivales y el itinerario de partidos para la primera edición de la Nations Championship 2026. La competencia fue oficializada por la World Rugby y se llevará a cabo a lo largo de seis fechas en julio y noviembre de 2026. Este torneo de élite reunirá a las doce potencias del hemisferio Norte y Sur para definir al campeón absoluto de la temporada, con las finales programadas en el Allianz Stadium.
El certamen contará con la participación de las seis potencias europeas, del hemisferio Norte: Inglaterra, Irlanda, Francia, Gales, Escocia e Italia. Las selecciones que representarán al hemisferio Sur serán Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Fiji y Japón. El calendario, que fue difundido esta semana, marca el inicio de la acción el 4 de julio con duelos de alto impacto.
En la primera etapa de la Nations Championship 2026, los partidos de Los Pumas se concentrarán en julio, con tres compromisos exigentes. El debut será contra Escocia, seguido por Gales y cerrando con el clásico frente a Inglaterra.
La competencia se reanudará en noviembre, luego de un parate en el calendario internacional. Durante ese mes, el seleccionado argentino enfrentará a Irlanda, Italia y, finalmente, a Francia, cerrando su fase de clasificación antes de las finales.
El cierre del certamen está previsto para el último fin de semana de noviembre. El formato de finales pondrá cara a cara a los equipos que hayan quedado en la misma posición de la clasificación y enfrentará a los seleccionados del hemisferio Norte contra los del hemisferio Sur en sus correspondientes ubicaciones (por ejemplo, el primero del Norte contra el primero del Sur para definir el título).
El calendario completo de Los Pumas en la primera etapa del Nations Championship 2026
Julio (Fase Clasificatoria)
-
4 de julio: Argentina vs. Escocia
-
11 de julio: Argentina vs. Gales
-
18 de julio: Argentina vs. Inglaterra
Noviembre (Fase Clasificatoria)
-
6 u 8 de noviembre: Irlanda vs. Argentina
-
13 o 15 de noviembre: Italia vs. Argentina
-
21 de noviembre: Francia vs. Argentina