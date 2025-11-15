Debate caliente en Indomables sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos: "Más que acuerdo es una entrega" Los panelistas criticaron la importación de medicamentos, alimentos y ganado, calificando la operación como un sometimiento al presidente Donal Trump. Por







Los panelistas debatieron sobre el acuerdo económico con Estados Unidos. C5N

El anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos fue parte del debate este sábado en Indomables, en C5N, con la conducción de Diego Brancatelli y Mariana Brey. "Más que un acuerdo es una entrega. Me parece que la Argentina se está entregando al gobierno de Trump (Donald)", apuntaron.

Entre los puntos que trataron estuvieron las innovaciones en materia de medicamentos, alimentos y ganado en pie que Argentina importaría, mientras, entre los puntos a favor que marcaron fue la baja de los aranceles en los metales, entre otros productos.

El periodista Mariano Obarrio aseguró que "Argentina va a poder colocar productos en Estados Unidos, aunque todavía no se estableció un listado, ni los cupos de carne. No se sabe a ciencia cierta qué se va a hacer con el acero y con el aluminio",

Agregó: "Esto se tiene que manifestar en un acuerdo que todavía no está explicito" y aclaró que Argentina podrá importar de EEUU una cantidad de productos en forma masiva.

Como contrapunto, el analista financiero Antonio Aracre defendió el acuerdo con el país del norte: "Hay un millón de puestos de trabajo en la industria y hay 50 millones de argentinos que consumen. Pongamos en la balanza qué nos importa. No vamos a subsidiar la industria (nacional)", argumentó.