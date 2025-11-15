15 de noviembre de 2025 Inicio
Debate caliente en Indomables sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos: "Más que acuerdo es una entrega"

Los panelistas criticaron la importación de medicamentos, alimentos y ganado, calificando la operación como un sometimiento al presidente Donal Trump.

Los panelistas debatieron sobre el acuerdo económico con Estados Unidos.

El anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos fue parte del debate este sábado en Indomables, en C5N, con la conducción de Diego Brancatelli y Mariana Brey. "Más que un acuerdo es una entrega. Me parece que la Argentina se está entregando al gobierno de Trump (Donald)", apuntaron.

Luis Caputo junto a Donald Trump.
Punto por punto: los detalles del amplio acuerdo comercial anunciado por Estados Unidos con Argentina

Entre los puntos que trataron estuvieron las innovaciones en materia de medicamentos, alimentos y ganado en pie que Argentina importaría, mientras, entre los puntos a favor que marcaron fue la baja de los aranceles en los metales, entre otros productos.

El periodista Mariano Obarrio aseguró que "Argentina va a poder colocar productos en Estados Unidos, aunque todavía no se estableció un listado, ni los cupos de carne. No se sabe a ciencia cierta qué se va a hacer con el acero y con el aluminio",

Agregó: "Esto se tiene que manifestar en un acuerdo que todavía no está explicito" y aclaró que Argentina podrá importar de EEUU una cantidad de productos en forma masiva.

Como contrapunto, el analista financiero Antonio Aracre defendió el acuerdo con el país del norte: "Hay un millón de puestos de trabajo en la industria y hay 50 millones de argentinos que consumen. Pongamos en la balanza qué nos importa. No vamos a subsidiar la industria (nacional)", argumentó.

En este sentido, Obarrio respondió que "puede haber partes que benefician a la parte local, por ejemplo con la importación de China, que beneficia a los comercios argentinos pero hay mucha importación y se abre indiscriminadamente la frontera... Cedemos en todos los controles y regulaciones", subrayó el panelista.

La China Suárez también será entrevistada este lunes en el programa de Moria Casán.
Nadie lo esperaba: la China Suárez sorprendió con una confesión sobre Mauro Icardi: "No me lo podían..."

El conductor destacó que la convivencia se convirtió en una valiosa lección de vida y felicidad.
Pedro Rosemblat sobre la convivencia con Lali Espósito: "Me preocupo por..."

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación.
Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos

El aroma favorito de Karol G se volvió uno de los más buscados del país.

Este es el perfume favorito de Karol G: cuánto sale en Argentina

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.
Es una miniserie de Netflix y te atrapa con la investigación y el suspenso que propone

