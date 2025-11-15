15 de noviembre de 2025 Inicio
Sábado caliente por los descensos: San Martín de San Juan y Godoy Cruz bajaron a la Primera Nacional

Ambos equipos deberán jugar en la segunda categoría del fútbol argentino el año que viene.

Por
Un momento del partido entre San Martín de San Juan y Aldosivi

Un momento del partido entre San Martín de San Juan y Aldosivi, que selló el descenso de los cuyanos.

Godoy Cruz y Deportivo Riestra igualaron 1-1 y con este resultado, el equipo mendocino descendió a la Primera Nacional.

Abu Francis con fractura expuesta y la desesperación de sus compañeros.
El gol de Deportivo Riestra llegó a los 19 minutos del primer tiempo a través del delantero Nicolás Benegas, mientras que para el “Tomba” igualó el extremo Santino Andino solo tres minutos después.

El encuentro, que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, comenzó de la peor manera posible para Godoy Cruz, ya que Deportivo Riestra se puso rápidamente en ventaja gracias al gol de Benegas, quien definió en el corazón del área tras una buena jugada con el delantero Alexander Díaz.

Solo unos minutos después, Godoy Cruz llegó a la igualdad a través de Andino, quien convirtió de tiro libre luego de tirar un centro que pasó por enfrente de todos en el área y se metió de manera insólita.

Pese al empuje de Godoy Cruz durante todo el segundo tiempo, al “Tomba” no le alcanzó y terminó igualando 1-1, resultado que lo condenó al descenso. De todas maneras, si ganaba tampoco iba a mantener la categoría, ya que Aldosivi venció 4-2 a San Martín de San Juan, que fue el otro equipo que bajó a la Primera Nacional.

Godoy Cruz, que es dirigido por Omar Asad, tuvo un año desastroso, en el que solo pudo sumar 29 puntos en 32 partidos en la tabla anual, terminando penúltimo solo por delante de San Martín de San Juan.

Deportivo Riestra, por su parte, consiguió un empate que lo deja tercero en la Zona B del Torneo Clausura (podría ser superado por Vélez este domingo) y quinto en la tabla anual, por lo que el año que viene disputará por primera vez en su historia la Copa Sudamericana.

Partido de infarto en Mar del Plata

San Martín de San Juan perdió 4-2 como visitante con Aldosivi de Mar del Plata, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, y descendió a la Primera Nacional.

Los goles del equipo marplantese los hicieron Santiago Moya, Franco Rami, Justo Giani y Ayrton Preciado, mientras que para los sanjuaninos anotaron Santiago Barrera y Tomás Fernández. Todos fueron en un segundo tiempo para el infarto. El cruce decisivo contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

Luego de un primer tiempo en el que ambos se fueron al descanso sin anotar goles, San Martín de San Juan tuvo la primera alegría del encuentro a los 18 minutos del complemento a través de Barrera, lo que les permitía conseguir un triunfo con el que hubiesen mantenido la categoría. Sin embargo, todo se empezó a complicar para el equipo cuyano cuando Aldosivi dio vuelta la historia en un pestañeo con los goles de Moya y Rami.

A los 43 minutos de la segunda mitad, Tomás Fernández, con una ejecución desde el punto del penal, anotó la igualdad para San Martín de San Juan, que se ilusionaba con el triunfo. Pero todo se vino abajo cuando en la siguiente jugada Justo Giani aprovechó la defensa infantil del conjunto sanjuanino para poner nuevamente en ventaja al “Tiburón”.

Finalmente, el ecuatoriano Ayrton Preciado anotó de penal el 4-2 definitivo para Aldosivi, que finalmente mantendrá la categoría en la Primera División del fútbol argentino.

San Martín de San Juan, dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli, descendió luego de un 2025 desastroso en el que terminó último en la tabla anual con solo 28 puntos.

Noticia en desarrollo.

