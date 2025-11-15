Donald Trump le quitó aranceles a países sudamericanos por la presión de la escalada de la inflación

15 de noviembre de 2025 Inicio
El presidente de Estados Unidos llevó adelante acuerdos comerciales con Argentina, Brasil y una reciente quita del 15% de impuestos a 105 productos ecuatorianos para contener la suba de precios de alimentos en las góndolas locales que, durante el mes de septiembre, llegó al 3%.

Donald Trump le quitó a 105 productos ecuatorianos el 15% de aranceles para contener la inflación en alimentos.

El presidente estadounidense Donald Trump formalizó esta semana la quita del arancel del 15% en 105 productos de Ecuador. Así lo confirmó este sábado un comunicado emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones del país sudamericano. Esta decisión se sumó a los acuerdos comerciales realizados en los últimos días con Brasil y Argentina, con la intención de contener la inflación de alimentos local que se disparó durante el mes de septiembre.

Jeffrey Epstein y Donald Trump fueron amigos durante quince años, hasta que se desvincularon en el año 2004.
Caso Epstein: Donald Trump le pidió a la Justicia que investigue a Bill Clinton y al J.P. Morgan

“Varios productos agrícolas y de origen natural, particularmente aquellos que no se producen de manera significativa en el mercado estadounidense, dejarán de estar sujetos a aranceles recíprocos a partir del 13 de noviembre del 2025. Entre estos se encuentran: café, cacao, piñas, mangos, pitahaya, otras frutas tropicales, jugos de frutas, especias, banano, palmito, platano, naranja, tomate y otros”, sostuvo el escrito difundido por la cartera productiva de Ecuador.

Una decisión similar adoptó días atrás Trump con respecto a la compra de carne de res brasileña, ya que la imposición de los aranceles coincidió con una baja sustancial de la cría de ganado bovino en Estados Unidos. Esto provocó un fuerte aumento de los cortes durante los últimos meses.

Por este motivo, el acuerdo comercial con Argentina estableció que la carne bovina nacional ingrese al mercado norteameriano, a cambio de obtener acceso privilegiado al mercado del litio y la soja.

Hace alrededor de siete meses atrás, Trump desató la mayor guerra comercial en la historia reciente e impuso una serie de abultados aranceles a casi todos los países con la intención de contener el abultado déficit comercial: unos u$s1.2 billones al cierre de 2024, el más alto del planeta. Pero esta política comercial trajo aparejada una disparada en la inflación norteamericana, que en el mes de septiembre llegó al 3% en el rubro de los alimentos.

La inflación fue más drástica en aquellos productos que no son producidos en Estados Unidos, como el café (18.9% en doce meses), carne picada (12.9%) y bananas (6.9%). Por eso, los acuerdos comerciales con Argentina, Brasil y el recientemente anunciado con Ecuador pretenden contener la suba de precios en las góndolas norteamericanas.

