Tini en París: los detalles del vestido con un diseño exclusivo para el casamiento con De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaron su casamiento y ya trascendieron los primeros datos de los preparativos de la novia para lo que será "la boda del año". La cantante viajó a París para ver un diseño exclusivo para su casamiento a fin de año.
La influencer visitó el atelier del prestigioso diseñador franco-belga Ludovic de Saint Sernin, un modisto de alta costura de mucho prestigio, y que lucirá el 19 de diciembre cuando contraiga matrimonio con el futbolista de la Selección argentina.
Si bien hay mucho hermetismo, trascendió que aunque fue para elegir las telas terminó probándose un modelo que ya estaba avanzado. Esto quedó plasmado en un video que la intérprete envió a su novio: “Amor, fue increíble. Yo pensé que solamente íbamos a ver telas. Pero me lo probé…”.
Saint Sernin es reconocido por reinventar la corsetería clásica, por lo que la creación llevará una técnica artesanal de ojales con cordones, la firma personal que el modisto perfeccionó en las casas de alta costura de Balmain y Dior.
Diseño con sensualidad y sofisticación
El diseño que eligió Tini Stoessel combinará recortes precisos, con toques de lencería de alta gama y sofisticación y con mucha fluidez, para resaltar la audacia, la sensualidad y el movimiento. Será un vestido que mezclará la alta costura tradicional con materiales contemporáneos que fusionan elegancia y vanguardia.