Una por una, quiénes fueron las parejas de Facundo Moyano a lo largo de los años

El sindicalista volvió a quedar en medio de la escena mediática tras un escandaloso episodio en la vía publica protagonizado por su pareja. En este sentido, su vida amorosa quedó bajo la lupa: una por una todas las relaciones que tuvo el dirigente, desde las oficiales hasta las que jamás blanqueó.

Durante la madrugada del martes, una escena recorrió las redes sociales: Candela Arizaga, pareja de Facundo Moyano. La joven de 23 años fue filmada corriendo por la avenida del Libertador, minutos después de salir corriendo del complejo ViewPoint, un exclusivo edificio de 29 pisos ubicado sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

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Como era de esperarse, el ex diputado quedó en el centro de la escena. A raíz del episodio, en las últimas horas volvieron a cobrar protagonismo las relaciones más mediáticas que mantuvo uno de los integrantes del clan Moyano.

Una de las primeras relaciones del sindicalista fue con la modelo y diseñadora de indumentaria Sofia Marsetti. Se conocieron por amigos en común cuando ella tenía 22 y el 26 años, e inmediatamente se pusieron en pareja.

Durante esos años, el joven sindicalista comenzaba sus primeros pasos en la política y al mismo tiempo empezó a estar más activo en las redes sociales. Mediante publicaciones le dedicaba mensajes cariñosos y compartieron varios viajes juntos. A partir de la relación con Sofía, Moyano pasó a tener un perfil conocido.

Tras varios años alejado de los escándalos sentimentales, Facundo Moyano comenzó una relación con Montana Jade Wilson, una joven angloespañola de 22 años nacida en Mallorca que estudiaba Traducción e Idiomas en la Universidad de Edimburgo.

Según trascendió en ese momento, ambos se conocieron durante una fiesta en Río de Janeiro y, tiempo después, el sindicalista oficializó la relación al presentarla públicamente en un evento del Sindicato de los Trabajadores del Peaje.

Facundo Moyano junto a Jane.

Eva Bargiela (2016)

Uno de los romances más mediáticos de Moyano fue el que mantuvo con Eva Bargiela, la modelo que también se hizo conocida por su trabajo como azafata de Guido Kaczka. Se conocieron en 2016, cuando ella tenía 22 años, a través de amigos en común, y rápidamente la relación despertó el interés de la prensa.

Con el paso del tiempo se convirtió en el vínculo más sólido del dirigente. Aunque siempre eligieron mantener un perfil bajo, atravesaron varias crisis y reconciliaciones. Tras varios rumores de infidelidad, ambos se separaron durante el año 2017.

Facundo Moyano y Eva Bargiela.

Celia Fuentes (2017)

Mientras Facundo Moyano mantenía una relación con Eva Bargiela, la influencer española Celia Fuentes aseguró haber tenido un vínculo sentimental con el dirigente y sostuvo que él le había ocultado que estaba en pareja.

Según su relato, se conocieron en Madrid y mantuvieron varios encuentros hasta que ella descubrió, tras buscarlo en Google, que estaba en una relación con Bargiela. Semanas después de hacer públicas esas declaraciones, la modelo falleció en septiembre de 2017. Las autoridades españolas determinaron que se trató de un suicidio.

Facundo y la modelo española.

Susana Giménez (2017)

Otro de los vínculos que más repercusión generó fue el supuesto romance con Susana Giménez, señalado por algunos medios como uno de los factores que habría precipitado la primera separación de Eva Bargiela.

Aunque ninguno de los dos confirmó la relación, las reiteradas salidas a cenar y las apariciones en distintos eventos públicos alimentaron los rumores. La diferencia de edad entre ambos, de casi 40 años, también fue uno de los aspectos más comentados.

Una de las figuras que se refirió públicamente al tema fue Moria Casán, quien aseguró que ella misma los había presentado y sostuvo que entre ambos existió una relación íntima.

La relación cómplice que ambos mantenían.

Nicole Neumann (2017-2018)

Tras su primera separación de Eva Bargiela, en medio de rumores de infidelidad, Facundo Moyano inició una relación con Nicole Neumann. Aunque en un principio ambos negaban el romance, finalmente lo oficializaron luego de ser fotografiados juntos durante un viaje a España.

La relación duró apenas unos meses y terminó en 2018. Según trascendió en aquel momento, una de las razones de la ruptura habría sido la incomodidad de Moyano con la exposición mediática de la pareja y su intención de no mezclar su perfil político con el mundo del espectáculo.

Facundo junto a la modelo Nicole

Eva Bargiela (2019 - 2023)

Luego de estar años separados, en octubre de 2021, volvieron a encontrarse y apostaron por darle una nueva oportunidad al amor y se casaron por civil, pero finalmente la historia llegó a su fin en 2023, cuando confirmaron su separación.

Durante un tiempo, la pareja pasaba un buen momento y construyeron una vida en común junto a sus tres perros, hasta que el matrimonio volvió a entrar en crisis. La separación estalló públicamente en septiembre de 2023 y no fue precisamente en buenos términos. Mientras Bargiela seguía en competencia en el Bailando, Moyano confirmó durante una entrevista televisiva que estaban separados y atravesando el proceso de divorcio.

Horas después la modelo confirmó que sí estaban en crisis y vivían en casas separadas, pero reveló que se enteró de la separación por televisión, "lo que me molestó fue que quería que decidimos los dos juntos cuándo comunicarlo. De hecho, ese mismo día habíamos estado merendando”, explicó.

El dirigente se casó por civil con Bargiela.

Majo Martino (2024)

Luego de divorciarse de Eva Bargiela, Facundo Moyano fue vinculado sentimentalmente con Majo Martino. Los rumores comenzaron a crecer tras una serie de interacciones en redes sociales y distintos encuentros que compartieron.

Si bien trascendió que se veían en reuniones con amigos en común, ninguno confirmó el romance, "está todo perfecto, es amiga y nos reímos de los rumores", aseguró él. En tanto, la periodista reconoció que existía cierta química entre ambos: "Por supuesto que hay un histeriqueo, él me invita a cenar. Ahora está separado, yo también. Nosotros nos conocemos de antes y siempre fue buena onda", reveló.

Las imágenes que trascendieron despertaron el rumor del público.

Natalia Cometto (2025)

Durante 2025 fue vinculado con Natalia Cometto, Miss Grand Argentina 2023. Si bien ambos fueron fotografiados durante una salida a un exclusivo restaurante, la relación nunca fue oficializada y ninguno de los dos confirmó el romance.

Moyano fue vinculado con Natalia Cometto en 2023.

Solana Sánchez (2025)

Meses después, ese mismo año, Moyano volvió a quedar en el centro de los rumores tras ser fotografiado junto a Solana Sánchez durante un viaje a Nueva York. Además, la joven compartió una historia de Instagram en la que se la veía caminando bajo la nieve con una actitud cómplice. Sin embargo, las publicaciones fueron eliminadas poco después y la relación nunca llegó a blanquearse.

Las imágenes que se hicieron publicas durante un viaje a New York.

Candela Arizaga (2026)

A principios de 2026, Moyano fue visto junto a Candela Arizaga en un exclusivo restaurante de Puerto Madero. La modelo ya había sido vinculada anteriormente con L-Gante y el futbolista Enzo Fernández.

Este martes, ambos volvieron a quedar en el centro de la escena mediática tras un escandaloso episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano. El hecho terminó con Arizaga internada en el Hospital Pirovano y el exdiputado detenido.