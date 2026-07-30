Rumores de infidelidad y dudas sobre su edad: la mujer de Licha Martínez quedó en el centro de la polémica

En las últimas horas, la investigación de los usuarios incendió las redes sociales: salieron a la luz datos desconocidos sobre Muriel, la actual pareja del delantero de la Scaloneta.

La historia de amor entre Lisandro Martínez y Muriel López Benítez quedó en el centro de la conversación en las redes sociales luego de que usuarios de X instalaran una polémica sobre la diferencia de edad entre ambos.

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La pareja, que durante el Mundial 2026 se consolidó como una de las más queridas de la Scaloneta, siempre contó que comenzó su vínculo de amor siendo adolescentes, pero en las últimas horas esa versión fue puesta en duda. En X comenzaron a aparecer usuarios de Gualeguay, la ciudad de ambos, que aseguran que Muriel sería bastante mayor que Lisandro.

Según afirman, Muriel tendría varios años más que el defensor de la Selección argentina y no la misma edad que él, como se creyó durante mucho tiempo. A partir de esa teoría, comenzaron a circular preguntas sobre cuándo había empezado realmente el vínculo, dando origen a un intenso debate en redes.

Teniendo en cuenta lo trascendido en la ex red social del pajarito, Muriel no tendría 28 años, sino alrededor de 37. Esto implicaría una diferencia de edad de entre 8 y 9 años con el futbolista.

Según la pareja, la relación entre ellos comenzó cuando ambos tenían 14 años. Sin embargo, los usuarios de la red mostraron pruebas que aseguran que, en realidad, la pareja empezó a salir cuando Lisandro tenía 14 o 15 años y ella habría tenido entre 22 y 23 años.

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Captura redes sociales

Una de las usuarias que comenzó con la minuciosa investigación compartió pruebas y escribió: "Para los que dicen que tiene 27/28 (años), debo decir que hice una re investigación y efectivamente es de 1989. Aparte encontré una foto de 2009 que debería tener 10/11 años y los tiene, pero de aportes", lanzó picante y refiriéndose a los datos fiscales que investigó para saber la fecha de nacimiento exacta de la botinera.

La prueba que aportó un usuario a la teoría sobre la edad de Muriel.

En ese sentido, otros usuarios se subieron a la investigación y comenzaron a sumar polémicos datos. Así fue como la investigación tomó otro rumbo y descubrieron la prueba de una supuesta infidelidad.

Este rumor acusa a Benítez de haber sido infiel durante los comienzos de su relación con Lisandro Martínez. En ese contexto, resurgió una antigua publicación de Facebook de 2014 en la que una persona, entre varios insultos dirigidos a ella, le pedía que dejara de engañar al "nene Licha", quien por entonces aún no era el futbolista reconocido que es en la actualidad.

Captura (x)

Hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial sobre esas versiones. Ni Lisandro Martínez ni Muriel López Benítez se pronunciaron al respecto y toda esta polémica que se armó en la red social se basa en especulaciones realizadas por los mismos usuarios.