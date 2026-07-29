El Turco Naim recordó el bullying que sufrió durante su relación con Emilia Attias: "Lo escuché varias veces"

El humorista durante una entrevista en un programa de streaming abrió su corazón y relató lo que padeció durante 20 años de relación con la ex Casi Ángeles.

El humorista reveló detalles desconocidos de su vinculo con la modelo.

Julio Mario Sibara, más conocido como el Turco Naim , habló a corazón abierto y reveló cuánto le afectó la opinión pública en su vínculo con Emilia Attias. En ese contexto, el humorista reveló si había recibido bullying durante la relación.

Más allá de haber sido parte de los años gloriosos de la televisión, Naim tiene un perfil bajo y nunca hace declaraciones sobre su vida privada. Sin embargo durante un mano a mano con Jose Maria Listorti, para un programa de streaming, abrió su corazón y reveló detalles desconocidos sobre la relación que mantuvo con la modelo y que duró 20 años. En ese sentido, declaró que no todo fue color de rosa, sino que padeció las críticas del público.

Lejos de esquivar el tema, el conductor contestó con sinceridad la pregunta del conductor, “ ¿sufriste bullying durante la relación?”, respondió que sí y amplió su relato, “yo lo escuché varias veces”, expresó sobre las críticas que recibía por salir con una de las mujeres más reconocidas del espectáculo.

En ese sentido, el humorista sorprendió al piso tras contar que lo pararon en la calle y el desconocido le confesó que estaba feliz por su ruptura con Emilia , “no te odio, solo porque estabas con una chica tan linda”, recordó entre risas.

Luego se refirió a los prejuicios que se originan en las redes sociales: solo la fama explicaba su relación con la modelo más deseada del momento, “con esa idea no podes estar con nadie”, declaró.

El humorista y Listorti. Captura de pantalla: redes sociales

El Turco Naim recordó parte de su relación con la modelo

Además de la mirada del afuera, y que lo afectaba terriblemente, también recordó que tuvo que defender a la modelo cuando intentaban sobrepasarse con ella en eventos y salidas públicas.

"Un par de cachetazos he puesto, si alguno se zarpaba y la quería tocar“, le admitió al conductor. Luego explicó que durante 20 años de relación atravesaron situaciones similares en fiestas y reuniones. Según su relato, por lo general se trataba de hombres alcoholizados que intentaban sobrepasar los límites.

Fruto de un amor que duró 20 años, nació Gia.

Por su parte, la modelo explicó que la separación se dio por el desgaste natural de un vínculo que duró 20 años. Además reflexionó sobre el peso de la decisión y aseguró sentirse en paz por saber que ambos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para intentar sostener la pareja antes del final definitivo. Actualmente la modelo rehízo su vida sentimental.