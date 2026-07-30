En Intrusos contaron una de las razones que habría provocado la crisis en la pareja: la estrecha relación de amistad que mantenían el cantante cordobés y la influencer.

La polémica tras la separación entre La Joaqui y Luck Ra sigue escalando. En las últimas horas se conoció una de las razones que habría desencadenado la crisis que terminó con la ruptura de una de las parejas más queridas de la escena musical, y tiene que ver con un detalle de la amistad entre el cordobés y la influencer Tuli Acosta.

Fue Paula Varela quien reveló en Intrusos que a Joaquina le incomodaba la constante presencia de Tuli en la casa que compartía con el cantante. Sin embargo, un dato que lanzó al aire sorprendió al resto del panel y abrió un debate sobre los límites de la amistad entre el hombre y la mujer.

"A mí me dicen que ellos tenían una relación muy cercana, al punto que dormían juntos", comenzó diciendo la periodista sobre el vínculo entre Luck Ra y Tuli.

Luego, aseguró que esa situación era uno de los principales motivos de conflicto con La Joaqui. "Ella, cuando habla de esto con sus amigas más cercanas, cuenta que se lo planteó varias veces. 'No me gusta que duermas con ella en la misma cama' , le decía y él le respondía: 'No pasa nada, solo somos amigos'", expresó al aire.

La confirmación de la separación entre La Joaqui y Luck Ra no solo puso fin a semanas de especulaciones, sino que también abrió un nuevo capítulo de rumores en torno a la vida sentimental del cantante cordobés. En medio del revuelo, el nombre de Tuli Acosta comenzó a circular con fuerza en redes sociales como una supuesta tercera en discordia, una versión que rápidamente ganó repercusión pese a no existir pruebas que la respaldaran.

Sin embargo, fue la propia artista quien decidió romper el silencio y fijar una postura clara para intentar desactivar la polémica. Durante una entrevista, La Joaqui fue consultada directamente sobre las versiones que vinculaban sentimentalmente a su expareja con la influencer.

Lejos de alimentar la controversia, en Puro Show, respondió con un mensaje enfático: "Independientemente de lo que suceda entre nosotros como pareja, puertas para adentro, no tiene por qué pagar una mujer el precio de lo que sucede entre una pareja heterosexual. O sea, es la pareja quien tiene los límites y las cuestiones". Con esas palabras dejó en claro que rechaza que otras personas sean señaladas sin fundamentos cuando una relación termina.

La cantante también defendió públicamente a Facundo Almenara, nombre real de Luck Ra, al asegurar que conoce su forma de ser y que no cree en las versiones que circularon durante los últimos días. "Obvio que me duele, yo conozco a Facu, sé que no haría eso", afirmó, descartando que una supuesta infidelidad haya sido el motivo detrás del final de la relación. Sus declaraciones contrastaron con las especulaciones que habían dominado las redes sociales desde que comenzaron los rumores de crisis.

Consultada específicamente sobre Tuli Acosta, La Joaqui fue todavía más categórica. "Es la mejor amiga de mi ex y la aprecio mucho, la respeto. También espero que le vaya muy bien, es una chica muy linda", expresó. Cuando le preguntaron si alguna vez sospechó que entre ambos existiera algo más que una amistad, respondió sin rodeos: "No, cero. Ellos son amigos y fin". De este modo, buscó cerrar definitivamente una versión que se había viralizado en plataformas digitales sin ningún respaldo concreto.