4 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno reúne a su mesa política para terminar de definir los cambios a la Ley de Propiedad Privada

Karina Milei encabezará el encuentro en la Casa Rosada, donde se analizará el nuevo límite para la compra de tierras por parte de extranjeros y se definirá la agenda legislativa de las próximas semanas.

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El Gobierno reúne a su mesa política para terminar de definir los cambios a la Ley de Propiedad Privada
El Gobierno reúne a su mesa política para terminar de definir los cambios a la Ley de Propiedad Privada

El Gobierno reunirá este martes a su mesa política en la Casa Rosada para terminar de definir las modificaciones al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y avanzar con la planificación de la agenda parlamentaria que buscará impulsar después del receso invernal.

El presidente Javier Milei.
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El encuentro comenzará a las 13, estará encabezado por Karina Milei y contará con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem.

Uno de los principales temas a tratar será el capítulo vinculado con la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El oficialismo negoció con sectores de la oposición aliados y gobernadores cambios respecto del texto original y ahora analiza elevar del 15% al 25% el límite de superficie que puede quedar en manos extranjeras en cada provincia.

El nuevo esquema mantendría un tope del 25% por jurisdicción y exigiría la autorización del Gobierno nacional y de la provincia correspondiente. Además, contemplaría restricciones para la adquisición de tierras por parte de personas jurídicas que tengan participación estatal extranjera, ya sea directa o indirecta, salvo que exista una autorización expresa de ambas administraciones.

El proyecto establece también que esta facultad no podrá ser delegada en funcionarios que tengan un rango inferior al de secretario de Estado. Las modificaciones serán presentadas este martes por Bullrich en una conferencia de prensa prevista en el Senado, antes del nuevo tratamiento del proyecto, pautado para este jueves.

La negociación representa un cambio respecto de la versión inicial elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que proponía una flexibilización más amplia de las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Las diferencias internas habían contribuido a postergar el debate parlamentario durante el cuarto intermedio del 16 de julio.

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, suspensión de las PASO, Inocencia Fiscal y eliminación de Zonas Frías

Además de la Ley de Propiedad Privada, la mesa política analizará los próximos proyectos que el Ejecutivo pretende llevar al Congreso. Entre ellos se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada una de las prioridades del Gobierno para el segundo semestre, la iniciativa para suspender las PASO y los proyectos de Inocencia Fiscal II y Zonas Frías, junto con el paquete económico que acompañaría los cambios en el BCRA.

En paralelo, Martín Menem convocó para las 15 a los presidentes de los bloques aliados de Diputados para avanzar en un cronograma parlamentario común. El miércoles, en tanto, comenzará el tratamiento de la reforma del Banco Central en un plenario de comisiones.

La agenda legislativa se desarrollará mientras Milei prepara una gira por Ecuador y Colombia entre el miércoles y el viernes. Durante su ausencia, Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo y no presidiría la sesión del Senado prevista para debatir la Ley de Propiedad Privada.

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