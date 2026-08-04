4 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Detuvieron a Facundo Moyano: el nuevo video de Candela Arizaga corriendo por Belgrano

Se trata de un registro que muestra a Candela Arizaga, desorientada, antes de ser asistida por el SAME. El exdiputado se encuentra acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Por

La modelo e influencer Candela Arizaga.

El bote pertenece a la empresa Macuco Safari.
Te puede interesar:

Video: así quedó el bote tras el vuelco en el que murió un turista en las Cataratas del Iguazú

El periodista Leo García expuso en De Una, por C5N, que los investigadores buscan establecer si el hombre que se encontraba detrás de Arizaga se trata de Moyano: "Lo que no queda claro es si que el que corre detrás es el policía que quiere detenerla y no Facundo Moyano. En principio, él en las fotos de la detención está con una remera negra y no tiene campera".

"El que corrió detrás se frena, lo que es coincidente con el relato de uno de los encargados del edificio, que dijo que trató de perseguirla, que después llegó Moyano y que estaba muy cansado. Luego, volvió a salir sobre ella porque volvió a cruzar y fue para la zona donde estaba la terminal de colectivos. En la imagen en la terminal de colectivos no se lo ve a él", agregó en esta línea.

La modelo e influencer Candela Arizaga.

La modelo e influencer Candela Arizaga.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:04 sobre la Avenida del Libertador al 5400. Según las primeras informaciones policiales, el aviso a las autoridades se dio tras una serie de llamados al 911, entre los cuales se encontraba una alerta del propio Moyano y reportes de vecinos del edificio, incluyendo al encargado del lugar.

Luego de ser atendida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano, la joven brindó una primera declaración ante la Policía donde afirmó que Moyano "no me pegó".

Hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva sobre el caso y la investigación permanece en plena etapa de recolección de pruebas. Tanto las declaraciones de los protagonistas como los informes médicos, las pericias toxicológicas, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de vecinos serán determinantes para esclarecer el episodio.

Qué declaró Candela Arizaga tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Candela Arizaga permanece internada en el Hospital Pirovano y aseguró que Facundo Moyano "no le pegó", después de protagonizar un confuso episodio donde la modelo e influencer salió corriendo desde la casa del exdiputado y fue asistida por personal policial y de SAME. Según las autoridades tanto ella como su pareja estaban "bajo el efecto de estupefacientes".

Facundo Moyano permanece detenido por "lesiones leves en contexto de violencia de género agravadas por la privación de la libertad" aseguró el periodista Leo García por la pantalla de C5N. En la declaración inicial que realizó Candela desde el Hospital Pirovano aseguró que el exdiputado no le pegó y se negó a contar qué era lo que habían consumido momentos antes del episodio.

En esa línea el periodista añadió que "Candela desde el hospital que esto es producto del consumo de estupefacientes" pero se negó a dar más detalles sobre lo que consumieron ante esto el fiscal Julián Pistone decide allanar el domicilio cerca de Avenida del Libertador al 5400.

En paralelo, Facundo Moyano se negó a realizar el análisis de sangre y orina, por el momento permanece detenido en la Comisaría 13A de la Policía de la Ciudad. Desde el Hospital Pirovano, el cronista Rafael García Palavecino aseguró que Candela "está en condiciones entendemos de ser dada de alta, pero para que eso ocurra tienen que venir familiares que viajan desde Rosario".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

Caso Agostina Vega: piden detener a la madre y la hermana de Claudio Barrelier

La casa en la que encontraron a la mujer de 59 años está ubicada en 25 y 413.

La Plata: investigan la muerte de una mujer que apareció en un pozo del patio de su casa

La falta de empleo formal impide a los jóvenes acceder al sistema bancario tradicional y los obliga a buscar crédito en plataformas digitales.

La Argentina endeudada: los jóvenes con trabajos precarios afrontan la mayor tasa de morosidad

Perejil permanecerá en el refugio de Trelew mientras continúa la investigación por la muerte de Alma. 

Perejil, el perro acusado de matar a una nena, fue trasladado a un refugio con custodia policial

Victoria Cantero y Julián Álvarez Guardia.
play

"No es solamente ni una menos sino también ni uno más": reclamó La hermana del hombre asesinado en Chaco

Luz Canteros fue imputada por homicidio agravado en Chaco. 

"Con sangre en las manos": la fiscal reveló detalles que complican a la "Nahir Galarza de Chaco"

Rating Cero

Marcos Giles y Ángela Torres comenzaron a hacer pública su relación en Luzu TV.

Ángela Torres reveló por qué fallaban sus relaciones antes de Marcos Giles: "Fui muy tóxica"

Denisse Gonzáles habló sobre su salud.

La ex Gran Hermano Denisse González reveló cómo sigue su salud: "Están buscando la causa..."

Emilia Mernes reapareció para apoyar la convocatoria contra la modificación de la Ley de Tierras.

Emilia Mernes compartió un video de Amnistía Argentina en rechazo a la modificación de la Ley de Tierras

Mafia, el Bulldog francés de la joven modelo rosarina, regalo de su exparea L-Gante.

Qué pasó con el perro de Candela Arizaga que se escapó durante el episodio con Facundo Moyano

Roccuzzo demostró que la supuesta rivalidad no existe cuando se trata de empatía y respeto.

Antonela Roccuzzo apoyó a Georgina Rodríguez ante las críticas a su cuerpo: el contundente gesto en redes

Candela Arizaga y Enzo Fernández: ¿pasó algo entre ellos?

Revelaron detalles del romance entre Enzo Fernández y Cande Arizaga: "Cuando se separó de Valentina..."

últimas noticias

Marcos Giles y Ángela Torres comenzaron a hacer pública su relación en Luzu TV.

Ángela Torres reveló por qué fallaban sus relaciones antes de Marcos Giles: "Fui muy tóxica"

Hace 5 minutos
Se tensa la relación entre Trump y Lula.

El gobierno de Donald Trump le revocó la visa de la embajadora de Brasil en Washington

Hace 7 minutos
Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS. 

Causa ANDIS: la Justicia ordenó iniciar el peritaje de los audios el 26 de agosto

Hace 10 minutos
El mercado local no logró subirse al rally internacional.

A contramano de Wall Street, los activos argentinos cerraron en rojo y subió el riesgo país

Hace 23 minutos
Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

Caso Agostina Vega: piden detener a la madre y la hermana de Claudio Barrelier

Hace 26 minutos