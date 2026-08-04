Detuvieron a Facundo Moyano: el nuevo video de Candela Arizaga corriendo por Belgrano

Se trata de un registro que muestra a Candela Arizaga, desorientada, antes de ser asistida por el SAME. El exdiputado se encuentra acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

El exdiputado nacional Facundo Moyano fue demorado durante las primeras horas de este martes en el barrio porteño de Belgrano, luego de un confuso episodio con su pareja, Candela Arizaga , de 23 años. Entre otros elementos, la Justicia analiza los registros de cámaras de seguridad en los que se ve a la mujer corriendo semidesnuda por Avenida Virrey Vértiz, en su intersección con Sucre.

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El periodista Leo García expuso en De Una , por C5N , que los investigadores buscan establecer si el hombre que se encontraba detrás de Arizaga se trata de Moyano: "Lo que no queda claro es si que el que corre detrás es el policía que quiere detenerla y no Facundo Moyano. En principio, él en las fotos de la detención está con una remera negra y no tiene campera".

"El que corrió detrás se frena, lo que es coincidente con el relato de uno de los encargados del edificio, que dijo que trató de perseguirla, que después llegó Moyano y que estaba muy cansado. Luego, volvió a salir sobre ella porque volvió a cruzar y fue para la zona donde estaba la terminal de colectivos. En la imagen en la terminal de colectivos no se lo ve a él" , agregó en esta línea.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:04 sobre la Avenida del Libertador al 5400. Según las primeras informaciones policiales, el aviso a las autoridades se dio tras una serie de llamados al 911, entre los cuales se encontraba una alerta del propio Moyano y reportes de vecinos del edificio, incluyendo al encargado del lugar.

Luego de ser atendida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano, la joven brindó una primera declaración ante la Policía donde afirmó que Moyano "no me pegó".

Hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva sobre el caso y la investigación permanece en plena etapa de recolección de pruebas. Tanto las declaraciones de los protagonistas como los informes médicos, las pericias toxicológicas, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de vecinos serán determinantes para esclarecer el episodio.

Qué declaró Candela Arizaga tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Candela Arizaga permanece internada en el Hospital Pirovano y aseguró que Facundo Moyano "no le pegó", después de protagonizar un confuso episodio donde la modelo e influencer salió corriendo desde la casa del exdiputado y fue asistida por personal policial y de SAME. Según las autoridades tanto ella como su pareja estaban "bajo el efecto de estupefacientes".

Facundo Moyano permanece detenido por "lesiones leves en contexto de violencia de género agravadas por la privación de la libertad" aseguró el periodista Leo García por la pantalla de C5N. En la declaración inicial que realizó Candela desde el Hospital Pirovano aseguró que el exdiputado no le pegó y se negó a contar qué era lo que habían consumido momentos antes del episodio.

En esa línea el periodista añadió que "Candela desde el hospital que esto es producto del consumo de estupefacientes" pero se negó a dar más detalles sobre lo que consumieron ante esto el fiscal Julián Pistone decide allanar el domicilio cerca de Avenida del Libertador al 5400.

En paralelo, Facundo Moyano se negó a realizar el análisis de sangre y orina, por el momento permanece detenido en la Comisaría 13A de la Policía de la Ciudad. Desde el Hospital Pirovano, el cronista Rafael García Palavecino aseguró que Candela "está en condiciones entendemos de ser dada de alta, pero para que eso ocurra tienen que venir familiares que viajan desde Rosario".