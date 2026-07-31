Karen Reichardt discutió en vivo con Matilda Blanco y se fue del estudio a los gritos

Todo sucedió en LAM, mientras la diputada de la Libertad Avanza debatía con la asesora de imagen. Sin embargo, todo se salió de control y, tras lanzar varias ofensas, su visita al programa terminó de la peor manera.

Un tenso momento se vivió en el piso de LAM durante un acalorado cruce entre la panelista Matilda Blanco y la diputada libertaria Karen Reichardt, quien, tras una discusión que fue subiendo de tono, abandonó el estudio a los gritos.

Todo comenzó cuando la producción invitó a la diputada para que presente su proyecto la regulación de criaderos y refugios para perros y debata con Matilda, quien milita por los derechos de los animales y la adopción. Después de unos minutos de charla, la tensión escaló tanto que la legisladora terminó cruzándose en vivo con la asesora de imagen.

"Pedile disculpas a los animales, a los proteccionistas, a los 18 millones de animales", exigió Matilda. Frente al pedido, la legisladora no se quedó atrás y mostró su enojo: "Sos una maleducada, vos me tenés que pedir disculpas a mí". Sin embargo, Matilda continuó con su descargo y apuntó: "Vos querés legalizar los criaderos".

La discusión siguió escalando hasta convertirse en un fuerte cruce de gritos, al punto de que ya no se entendía qué decía cada una. Fue entonces cuando Ángel de Brito intervino para poner orden en el estudio y le dio la palabra a Karen. "Yo no me desperté una mañana y dije: 'Ay, a ver, se me ocurre tal cosa'", comenzó diciendo Reichardt.

A LOS GRITOS: Matilda Blanco y Karen Reichardt se cruzaron en #LAM por la regulación a refugios y criaderos de perros. La diputada abandonó el piso a los gritos contra la panelista. pic.twitter.com/v4gDeqKxlC

Sin embargo, apenas inició la explicación volvió a ser interrumpida por Blanco, quien retrucó sin pausa. "En Buenos Aires los criaderos están prohibidos. ¿Vos sabés que están prohibidos los criaderos?", lanzó.

Y continuó: "Qué lamentable que seas tan ignorante. Los refugios son privados, los pagamos nosotros con lo que podemos. Hay 18 millones de perros en la calle. No hay refugios estatales. No tenés ni idea de lo que estás haciendo. Alguien que tiene criaderos siendo vos, sos una comprada. Hay cosas que no se pueden pagar con el dinero, Karen, tenés que aprender, tenés que estudiar".

A lo que la representante de la Libertad Avanza no dudó en arremeter contra la experta en moda: "No seas ordinaria. Calmate, porque sos muy bruta".

Tras el tenso cruce, Karen Reichardt se fue en vivo

Bajo la mirada atenta del conductor, Matilda siguió con su crítica hacia el proyecto. "Vos querés legalizar la venta de animales. Sí, porque tenés a alguien atrás que está detrás de este proyecto, es obvio. Los refugios se mantienen con poca plata. Hay gente que no tiene para comer, Karen. ¿Qué le querés cobrar al proteccionismo que no tiene un peso?", expresó indignada.

La asesora de imagen fue más allá al hacer referencia al perro de Javier Milei. "Te voy a decir una cosa. Todos los perros son Conan, todos tienen derechos como Conan, ¿entendés lo que te digo? Frená el discursito que tenés, vos querés legalizar la venta de animales".

Decidida a terminar con la discusión, Reichardt buscó refugió en el conductor y amenazó con iniciar acciones legales. "Ángel, esta mujer es insoportable. Sos hipócrita. Yo no puedo avalar estar sentada acá. ¿Cómo me vas a acusar? Porque si vos me acusás de algo, yo te pongo un abogado, porque yo no voy a soportar la gente como vos. Cállate la boca, boba, bruta".

Lejos de sentirse acorralada, Blanco redobló la apuesta: "Querés que no existan más las razas. Vos querés llenar de perros este país para que los 18 millones de perros que hay en la calle no tengan adónde ir". Las fuertes declaraciones terminaron por desatar el final del tenso cruce: la legisladora abandonó en vivo el estudio entre gritos.