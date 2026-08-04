Qué declaró Candela Arizaga tras un confuso episodio con Facundo Moyano

La joven modelo e influencer brindó su testimonio mientras se encontraba internada en el Hospital Pirovano. Según las autoridades tanto ella como el exdiputado estaban "bajo el efecto de estupefacientes".

Candela Arizaga permanece internada en el Hospital Pirovano y aseguró que Facundo Moyano "no le pegó" , después de protagonizar un confuso episodio donde la modelo e influencer salió corriendo desde la casa del exdiputado y fue asistida por personal policial y de SAME. Según las autoridades tanto ella como su pareja estaban "bajo el efecto de estupefacientes".

Facundo Moyano permanece detenido por " lesiones leves en contexto de violencia de género agravadas por la privación de la libertad" aseguró el periodista Leo García por la pantalla de C5N . En la declaración inicial que realizó Candela desde el Hospital Pirovano aseguró que el exdiputado no le pegó y se negó a contar qué era lo que habían consumido momentos antes del episodio.

En esa línea el periodista añadió que " Candela desde el hospital que esto es producto del consumo de estupefacientes" pero se negó a dar más detalles sobre lo que consumieron ante esto el fiscal Julián Pistone decide allanar el domicilio cerca de Avenida del Libertador al 5400.

En paralelo, Facundo Moyano se negó a realizar el análisis de sangre y orina, por el momento permanece detenido en la Comisaría 13A de la Policía de la Ciudad. Desde el Hospital Pirovano, el cronista Rafael García Palavecino aseguró que Candela "está en condiciones entendemos de ser dada de alta, pero para que eso ocurra tienen que venir familiares que viajan desde Rosario".

Diego Storto habló en C5N y aclaró que su representada manifestó sus dichos cuando estaba recibiendo las primeras atenciones médicas: "Claramente la declaración testimonial fue interrumpida varias porque, pese a no me gusta usar estos términos, fue una noche demasiado exaltada para ambos. El resultante de esto no la deja declarar todavía bien".

"Una vez que se recupere de todo lo que ocurrió en la noche de ayer vamos a ampliar la declaración", agregó.

Detuvieron a Facundo Moyano: cómo sigue la investigación

Las autoridades judiciales indicaron que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna denuncia formal por violencia de género ni por agresiones físicas por parte de la mujer contra Moyano. No obstante, la fiscalía de turno tomó intervención para determinar con precisión las circunstancias en que se desarrollaron los hechos dentro del inmueble. Pocas horas más tarde, el fiscal pidió la detención por "lesiones leves".

Como parte del protocolo de investigación, la Justicia analizará las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector en Avenida del Libertador para reconstruir la secuencia exacta de la salida de la pareja. Asimismo, se aguarda la evolución médica de la joven para tomarle declaración testimonial, un elemento considerado clave para el avance de la causa.

Más tarde, hacia media mañana, la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a instancias del auxiliar fiscal Julián Pistone, dispuso la detención de Juan Facundo Moyano por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Qué dice el parte policial: el texto original

Ingresa llamado al complejo 911 CABA indicando llamante que una persona sufre un ataque y otro llamado indicando un femenino desnudo corriendo.

Posteriormente, arriba personal policial de jurisdicción y entrevista al encargado del edificio, quien manifiesta que una pareja salió corriendo hacia la vía pública, personal policial logra interceptarlos en Virrey Vertiz y Sucre. Ambos se encontrarían bajo efectos de estupefacientes.

El femenino al momento no aporta datos y el masculino es Facundo MOYANO, hijo del sindicalista Hugo. Se ordenó al personal implantar un perímetro extenso y alejar curiosos. El OP se desplaza al lugar. Se ampliara.