4 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Qué declaró Candela Arizaga tras un confuso episodio con Facundo Moyano

La joven modelo e influencer brindó su testimonio mientras se encontraba internada en el Hospital Pirovano. Según las autoridades tanto ella como el exdiputado estaban "bajo el efecto de estupefacientes".

Por
Candela es la pareja del exdiputado.

Candela es la pareja del exdiputado.

La modelo e influencer Candela Arizaga.
Te puede interesar:

Detuvieron a Facundo Moyano: el nuevo video de su pareja corriendo por Belgrano

Facundo Moyano permanece detenido por "lesiones leves en contexto de violencia de género agravadas por la privación de la libertad" aseguró el periodista Leo García por la pantalla de C5N. En la declaración inicial que realizó Candela desde el Hospital Pirovano aseguró que el exdiputado no le pegó y se negó a contar qué era lo que habían consumido momentos antes del episodio.

En esa línea el periodista añadió que "Candela desde el hospital que esto es producto del consumo de estupefacientes" pero se negó a dar más detalles sobre lo que consumieron ante esto el fiscal Julián Pistone decide allanar el domicilio cerca de Avenida del Libertador al 5400.

En paralelo, Facundo Moyano se negó a realizar el análisis de sangre y orina, por el momento permanece detenido en la Comisaría 13A de la Policía de la Ciudad. Desde el Hospital Pirovano, el cronista Rafael García Palavecino aseguró que Candela "está en condiciones entendemos de ser dada de alta, pero para que eso ocurra tienen que venir familiares que viajan desde Rosario".

El abogado de Candela habló sobre la declaración de la joven

Diego Storto habló en C5N y aclaró que su representada manifestó sus dichos cuando estaba recibiendo las primeras atenciones médicas: "Claramente la declaración testimonial fue interrumpida varias porque, pese a no me gusta usar estos términos, fue una noche demasiado exaltada para ambos. El resultante de esto no la deja declarar todavía bien".

"Una vez que se recupere de todo lo que ocurrió en la noche de ayer vamos a ampliar la declaración", agregó.

Detuvieron a Facundo Moyano: cómo sigue la investigación

Las autoridades judiciales indicaron que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna denuncia formal por violencia de género ni por agresiones físicas por parte de la mujer contra Moyano. No obstante, la fiscalía de turno tomó intervención para determinar con precisión las circunstancias en que se desarrollaron los hechos dentro del inmueble. Pocas horas más tarde, el fiscal pidió la detención por "lesiones leves".

Como parte del protocolo de investigación, la Justicia analizará las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector en Avenida del Libertador para reconstruir la secuencia exacta de la salida de la pareja. Asimismo, se aguarda la evolución médica de la joven para tomarle declaración testimonial, un elemento considerado clave para el avance de la causa.

Más tarde, hacia media mañana, la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a instancias del auxiliar fiscal Julián Pistone, dispuso la detención de Juan Facundo Moyano por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Qué dice el parte policial: el texto original

Ingresa llamado al complejo 911 CABA indicando llamante que una persona sufre un ataque y otro llamado indicando un femenino desnudo corriendo.

Posteriormente, arriba personal policial de jurisdicción y entrevista al encargado del edificio, quien manifiesta que una pareja salió corriendo hacia la vía pública, personal policial logra interceptarlos en Virrey Vertiz y Sucre. Ambos se encontrarían bajo efectos de estupefacientes.

El femenino al momento no aporta datos y el masculino es Facundo MOYANO, hijo del sindicalista Hugo. Se ordenó al personal implantar un perímetro extenso y alejar curiosos. El OP se desplaza al lugar. Se ampliara.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luz Canteros fue imputada por homicidio agravado en Chaco. 

"Con sangre en las manos": la fiscal reveló detalles que complican a la "Nahir Galarza de Chaco"

La familia de Julián Álvarez aseguró que la relación con Luz Cantero era tóxica.

Crimen en Chaco: la joven acusada de asesinar a su novio admitió que lo apuñaló

Las imágenes responden a una cámara de seguridad privada. 

Apareció un nuevo video de la pareja de Facundo Moyano deambulando por la calle

Facundo Moyano es investigado tras la denuncia.

Se dieron a conocer las primeras fotos de Facundo Moyano tras el episodio con su pareja

play

Tras la detención, cómo sigue la situación judicial del Facundo Moyano

play

Confirmaron que Facundo Moyano fue trasladado y que no quiso sacarse sangre

Rating Cero

El artista se refirió a cómo afronta su vida lejos del país.

Así es la nueva vida de Ricardo Darín en España: los motivos de su decisión

El buen gesto que tuvo el cantante cordobes con su expareja.

El gesto desconocido que tuvo Luck Ra con La Joaqui antes de separarse

La desconcertante confesión de Nicole Neumann que se volvió viral.
play

"Tengo náuseas y...": la confesión de Nicole Neumann que impactó en las redes

Ángel de Brito fue quien confirmó hacia dónde se dirige.

Sorpresivo cambio: famosa conductora deja El Trece y TN para seguir su carrera en América TV

Tras el accidente, el auto quedó destrozado.

"Pensé que me iba a morir": el dramático accidente que sufrió una figura de la TV

La famosa artista tuvo que afrontar muchos cambios.

La impresionante transformación de Luisana Lopilato para hacer Pepita, la pistolera: cambió por completo

últimas noticias

El dólar oficial opera sin sobresaltos en el inicio de agosto.

En el inicio de agosto, el dólar se mantiene arriba de los $1.500

Hace 7 minutos
Luz Canteros fue imputada por homicidio agravado en Chaco. 

"Con sangre en las manos": la fiscal reveló detalles que complican a la "Nahir Galarza de Chaco"

Hace 13 minutos
El artista se refirió a cómo afronta su vida lejos del país.

Así es la nueva vida de Ricardo Darín en España: los motivos de su decisión

Hace 17 minutos
El buen gesto que tuvo el cantante cordobes con su expareja.

El gesto desconocido que tuvo Luck Ra con La Joaqui antes de separarse

Hace 35 minutos
El hambre empuja la indigencia y afecta al 42% de los jóvenes. 

Alarma social: según la UCA, la pobreza volvió a subir y ya roza el 30%

Hace 39 minutos