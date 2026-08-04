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Milo J cierra el 2026 con show 360° en Córdoba: todos los detalles

Luego de su gira por Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y de ser el artista más premiado en el país, se presentará en diciembre con un espectáculo inédito.

Milo J vuelve a la Argentina con un show 360° que promete hacer historia.

Milo J vuelve a la Argentina con un show 360° que promete hacer historia.

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Milo J se transformó en uno de los referentes de la música urbana más reconocidos internacionalemnte, y espera coronar el año con una presetnación en Córdoba, con su primer show 360° en Argentina. Las entradas saldrán a la venta en los próximos días.

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El músico que viene de presentarse en una gira exitosa por América Latina, Europa y Estados Unidos, anunció que cerrará este 2026 con un recital en el Estadio Mario Alberto Kempes el próximo 5 de diciembre.

Este será la "unica fecha en el país" según dijo el canante nacido en Morón, como paprte de La Vida Era Más Corta Tour Mundial. Promete ser una puesta en escena igual a la que hizo hace meses en el Palacio de los Deportes de México.

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Camilo Joaquín Villarruel, el nombre real del artista, dijo en una rueda de prensa: “Este anuncio es muy especial para mí, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado este año con el último álbum. Significará mucho poder compartirlo con toda la gente que lo ha acompañado desde el principio. Tocar acá en el Kempes será una manera de compartir mi agradecimiento hacia todos”.

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Milo J el más premiado

El show de Milo J en Córdoba llega para cerrar un año consagratorio del múisico, de tan solo 19 años. Además de su gira exitosa por el exterior se convirtió en el artista con más estatuillas ganadas en los Premios Gardel, 12 en total, incluyendo el prestigioso Gardel de Oro.

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