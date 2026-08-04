4 de agosto de 2026 Inicio
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Encontraron en Brasil a Micaela Albornoz, la mujer que había desaparecido en Rosario hace más de un mes

La rosarina de 32 años fue hallada en el Consulado Argentino de Florianópolis, donde se presentó voluntariamente para pedir ayuda económica para viajar a San Pablo. La búsqueda había comenzado el pasado 24 de junio.

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Hallaron a Micaela Albornoz tras 40 días de búsqueda.

Hallaron a Micaela Albornoz tras 40 días de búsqueda.

Micaela Albornoz, la rosarina de 32 años que era buscada intensamente desde el 24 de junio tras salir de su casa en el barrio Tablada, fue hallada este lunes en el Consulado Argentino de Florianópolis, Brasil. La mujer logró atravesar distintos puntos del país sin ser identificada antes de ingresar a territorio brasileño.

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La joven se presentó en la sede diplomática para solicitar ayuda económica con el objetivo de trasladarse hacia San Pablo. Durante el trámite, presentó un DNI perteneciente a una vecina de Rosario, un documento que el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe (MJyS) ya venía rastreando semanas atrás.

Al verificar la documentación, el personal consular detectó que la titular estaba registrada con pedido de paradero en Argentina. Tras aplicar protocolos de contención para retenerla en el lugar, las autoridades confirmaron su identidad definitiva mediante un cotejo de huellas dactilares.

La noticia fue ratificada oficialmente por Virginia Coudannes, vocera del gobierno santafesino, quien confirmó que la Provincia realiza las gestiones correspondientes para garantizar el estado de salud de Albornoz. Por su parte, Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del MJyS, señaló en declaraciones radiales y televisivas que el regreso de la mujer al país quedó a cargo de las coordinaciones entre la Justicia argentina, Cancillería y sus pares brasileños.

La novedad llegó a la familia de Micaela pasadas las 16 del lunes. Ese mismo mediodía, su madre, Claudia, se había presentado en la sede de la Gobernación en Rosario buscando novedades, ya que las últimas pistas la situaban en la provincia de Misiones. La alerta definitiva provino de su abogada en Córdoba y, posteriormente, del propio cónsul argentino, quien se comunicó con Alejo, hermano de Micaela, para enviarle una imagen de la joven en buen estado y alimentándose.

"Estoy contenta, lo soñaba, estoy feliz porque encontraron a mi hija. Siento angustia, pero por la felicidad de saber que está viva y bien", expresó Claudia tras enterarse del hallazgo, resumiendo los 40 días de incertidumbre con una frase tajante: "Lo que pasamos fue un infierno, pero ya está".

Un raid por varias provincias

La desaparición de Albornoz se produjo la mañana del 24 de junio, cuando se retiró de su vivienda en calle Bécquer al 500 bis. Su entorno familiar advirtió desde el inicio que atraviesa problemas de salud mental y que requería asistencia. En los primeros días de búsqueda surgieron pistas en Rosario y llamadas extorsivas a la familia, lo que llevó a sospechar de una posible red de trata de personas.

Sin embargo, a casi un mes del hecho, la investigación detectó movimientos en su cuenta bancaria en la capital de Córdoba, donde fue demorada brevemente por la policía provincial y liberada a las pocas horas. A partir de allí, la búsqueda cobró alcance nacional e internacional mediante una alerta amarilla de Interpol.

Posteriormente, cámaras de seguridad registraron su paso por Cañada Rosquín y se confirmó que había comprado pasajes de colectivo hacia Santiago del Estero con el DNI ajeno, registrándose también pasos por Entre Ríos y Misiones.

Finalmente, fue el uso de ese mismo documento apócrifo en la sede diplomática de Florianópolis lo que permitió poner fin a la búsqueda. La Justicia argentina analiza ahora los pasos a seguir para resguardar la integridad de Micaela y coordinar su pronta repatriación.

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