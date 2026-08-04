Quién es Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano

La joven influencer tiene 23 años y fue quien protagonizó junto al exdiputado un confuso episodio en la vía pública.

Facundo moyano quedó envuelto en una polémica después de haber protagonizado un confuso episodio con una joven de 23 años . Según trascendió, su nombre es Candela Arizaga.

Un testigo relató cómo fue la confusa situación entre Facundo Moyano y su pareja: "No se dejaba ayudar"

La joven es una modelo e influencer oriunda de Rosario que ha cobrado gran notoriedad pública por sus vínculos sentimentales con figuras destacadas del espectáculo, el deporte y la política argentina.

En su trabajo como creadora de contenido y modelo publicitaria, Arizaga logro consolidar una importante comunidad en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 300mil seguidores . A través de sus redes comparte habitualmente sesiones de fotos, sus viajes y su marcado fanatismo por el club Rosario Central.

Su salto a los medios masivos ocurrió a principios de 2024, cuando se confirmó su noviazgo con el cantante de cumbia 420 L-Gante. Durante la relación, Candela acompañó al músico a diversos programas de televisión y enfrentó cruces mediáticos con figuras de la farándula como Wanda Nara.

A finales de ese mismo año, volvió a acaparar la atención de la prensa del corazón tras el surgimiento de fuertes rumores que la vinculaban con el futbolista de la Selección Argentina Enzo Fernández , luego de coincidir en un viaje a Londres.

El músico estaría atravesando un problema que lo obliga a alejarse de los escenarios.

A comienzos de 2026, Arizaga volvió a ser noticia tras iniciar una relación sentimental con el dirigente político Facundo Moyano, con quien fue vista cenando en Puerto Madero y compartiendo diversas salidas públicas.

Demoraron a Facundo Moyano tras un confuso episodio con su pareja

El exdiputado nacional Facundo Moyano fue demorado durante las primeras horas de este martes en el barrio porteño de Belgrano, luego de un confuso episodio con su pareja. El hecho, que se encuentra bajo investigación judicial, movilizó a efectivos de la Policía de la Ciudad y a personal del SAME.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:04 de la mañana sobre la Avenida del Libertador al 5400. Según las primeras informaciones policiales, el aviso a las autoridades se dio tras una serie de llamados al 911, entre los cuales se encontraba una alerta del propio Moyano y reportes de vecinos del edificio, incluyendo al encargado del lugar.

De acuerdo con el relato prestado por el dirigente político ante la Policía de la Ciudad, Diego Gabriele detalló en C5N que ambos se encontraban en el interior de su vivienda cuando, tras el consumo de sustancias estupefacientes, la mujer sufrió un brote psicótico e intentó agredirlo. Al no poder contener la situación, Moyano decidió salir a la calle, siendo perseguido a los pocos metros por su pareja.

Efectivos que realizaban tareas de patrullaje a pie en la zona detectaron la situación anómala al observar a ambas personas corriendo semidesnudas por la vía pública. Los agentes interceptaron a la pareja a unas dos cuadras del edificio.

Personal del SAME asistió a la mujer en el lugar y constató el cuadro de alteración, disponiendo su inmediato traslado e internación en el Hospital Pirovano para su atención médica. Por su parte, Moyano fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13 en calidad de demorado.

Demoraron a Facundo Moyano: cómo sigue la investigación

Las autoridades judiciales indicaron que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna denuncia formal por violencia de género ni por agresiones físicas por parte de la mujer contra Moyano. No obstante, la fiscalía de turno tomó intervención para determinar con precisión las circunstancias en que se desarrollaron los hechos dentro del inmueble. Pocas horas más tarde, el fiscal pidió la detención por "lesiones leves".

Como parte del protocolo de investigación, la Justicia analizará las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector en Avenida del Libertador para reconstruir la secuencia exacta de la salida de la pareja. Asimismo, se aguarda la evolución médica de la joven para tomarle declaración testimonial, un elemento considerado clave para el avance de la causa.

Qué dice el parte policial: el texto original

Ingresa llamado al complejo 911 CABA indicando llamante que una persona sufre un ataque y otro llamado indicando un femenino desnudo corriendo.

Posteriormente, arriba personal policial de jurisdicción y entrevista al encargado del edificio, quien manifiesta que una pareja salió corriendo hacia la vía pública, personal policial logra interceptarlos en Virrey Vertiz y Sucre. Ambos se encontrarían bajo efectos de estupefacientes.

El femenino al momento no aporta datos y el masculino es Facundo MOYANO, hijo del sindicalista Hugo. Se ordenó al personal implantar un perímetro extenso y alejar curiosos. El OP se desplaza al lugar. Se ampliara.

Alberto Crescenti dio detalles sobre el episodio protagonizado por Facundo Moyano

El titular del SAME brindó precisiones sobre lo ocurrido durante la madrugada e indicó: "Una femenina de 23 años. Según el equipo estaba corriendo sin ropa por el túnel de Libertador. La vamos a buscar, está internada en el Hospital Pirovano por probable ingesta de sustancias adictivas. Hace varios días que estaba con consumo según manifestó".

Luego, sobre el paradero de Facundo Moyano, agregó: "No tengo información. El equipo que fue al lugar me avisó, fue un tema policial".