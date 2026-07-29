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Reapareció la ex de Enzo Fernández tras un rumor que involucra a Valu Cervantes: qué pasó

La joven se enfureció por la desubicada pregunta de una usuaria y no dudó en mostrárselo a sus seguidores. ¿Qué dirá la mujer del mediocampista?

Cristal Grillo

Cristal Grillo, ex de Enzo Fernández.

Luego del Mundial 2026, Enzo Fernández y su pareja, Valu Cervantes, aprovecharon unos días de vacaciones para descansar. Sin embargo, la tranquilidad se vio alterada por la reaparición de la exnovia del mediocampista, quien expresó su enojo a través de las redes sociales.

La bandera Las Malvinas son argentinas fue arrojada desde la tribuna a la cancha.
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Se trata de Cristal Grillo, quien compartió una captura de pantalla de un mensaje que recibió de una seguidora y que la hizo estallar. La usuaria, identificada como Guada, le consultó por un rumor que comenzó a circular en X, según el cual Cristal estaría intentando imitar el estilo de Valu Cervantes, actual pareja de Enzo y madre de sus dos hijos.

Además, en el mismo mensaje le preguntó si había eliminado recientemente de sus historias destacadas un álbum de fotos junto al futbolista ya que, según admitió, buscaba "pruebas" para "hablar mal de ella".

Lejos de ignorar la consulta, Grillo decidió compartirla con sus seguidores y se subió a la polémica. En la captura resaltó la parte del mensaje donde la usuaria confesaba sus intenciones y respondió con ironía: "Qué copada, Guada", acompañado por varios emojis de caras llorando de risa.

Captura de pantalla: redes sociales

Captura de pantalla: redes sociales

La historia de la rivalidad entre Valu Cervantes y la ex de Enzo Fernández

Cristal Grillo estuvo en el centro de la escena mediática en octubre de 2024, cuando Enzo Fernández y Valentina Cervantes se separaron. En ese momento, los medios aseguraron que la ruptura era debido a Cristal: había vuelto a subir fotos con Enzo, como si fueran actuales, lo que generó un mal momento para Cervantes.

Captura de pantalla: redes sociales

Captura de pantalla: redes sociales

Sin embargo, tras las idas y vueltas durante los primeros meses de 2025, la pareja se reconcilió después de un viaje a Inglaterra que la modelo realizó para reencontrarse con el jugador del Chelsea.

Mientras todo parecía ir mejorando entre la reciente pareja reconciliada, en X se comenzó a rumorear que Cristal se estaba sometiendo a intervenciones estéticas para parecerse a Cervantes, rumor que le valió varias críticas. En este contexto, cuando Grillo recibió mensajes referidos al rumor, salió a negarlo a viva voz.

Actualmente, lejos de los escándalos, Enzo y Valu comparten unas vacaciones en Ibiza junto a sus dos hijos: Benjamín y Olivia.

Enzo y Valu. Captura: redes sociales

Enzo y Valu. Captura: redes sociales

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