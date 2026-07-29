Reapareció la ex de Enzo Fernández tras un rumor que involucra a Valu Cervantes: qué pasó La joven se enfureció por la desubicada pregunta de una usuaria y no dudó en mostrárselo a sus seguidores. ¿Qué dirá la mujer del mediocampista? Agregar C5N en









Cristal Grillo, ex de Enzo Fernández.

Luego del Mundial 2026, Enzo Fernández y su pareja, Valu Cervantes, aprovecharon unos días de vacaciones para descansar. Sin embargo, la tranquilidad se vio alterada por la reaparición de la exnovia del mediocampista, quien expresó su enojo a través de las redes sociales.

Se trata de Cristal Grillo, quien compartió una captura de pantalla de un mensaje que recibió de una seguidora y que la hizo estallar. La usuaria, identificada como Guada, le consultó por un rumor que comenzó a circular en X, según el cual Cristal estaría intentando imitar el estilo de Valu Cervantes, actual pareja de Enzo y madre de sus dos hijos.

Además, en el mismo mensaje le preguntó si había eliminado recientemente de sus historias destacadas un álbum de fotos junto al futbolista ya que, según admitió, buscaba "pruebas" para "hablar mal de ella".

Lejos de ignorar la consulta, Grillo decidió compartirla con sus seguidores y se subió a la polémica. En la captura resaltó la parte del mensaje donde la usuaria confesaba sus intenciones y respondió con ironía: "Qué copada, Guada", acompañado por varios emojis de caras llorando de risa.

Captura de pantalla: redes sociales La historia de la rivalidad entre Valu Cervantes y la ex de Enzo Fernández Cristal Grillo estuvo en el centro de la escena mediática en octubre de 2024, cuando Enzo Fernández y Valentina Cervantes se separaron. En ese momento, los medios aseguraron que la ruptura era debido a Cristal: había vuelto a subir fotos con Enzo, como si fueran actuales, lo que generó un mal momento para Cervantes.