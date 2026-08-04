El oficialismo se prepara para debatir la Ley de Tierras: "No nos van a correr con la soberanía" La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa sobre la iniciativa del Gobierno, en la previa de la sesión del jueves de la Cámara alta en una sesión. "Los recursos naturales son dominio de las provincias", remarcó. Por Agregar C5N en









Patricia Bullrich, senadora del bloque de La Libertad Avanza. NA/Mariano Sánchez

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa sobre los cambios en el proyecto de Ley de Tierras impulsado por el Gobierno, que será debatido este jueves en una sesión en el Senado. La administración libertaria busca que la iniciativa obtenga media sanción, después de que el debate se postergara en varias oportunidades.

En su exposición, Bullrich remarcó la autonomía de la Argentina en medio de las críticas de la oposición al proyecto. "No nos van a correr con la soberanía. Es ridículo pensar que si un extranjero tiene dos fábricas se está llevando una parte de la soberanía argentina. La propiedad es la que cambia de dueño, la soberanía no. La soberanía es la capacidad y fortaleza de un Estado de hacer cumplir la ley. Perdimos soberanía en Rosario y ahora la recuperamos porque ahí regía la ley narco", afirmó.

En tal sentido, confirmó que el Gobierno busca elevar el tope a la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera: "En esta gestión, defendimos en todos y cada uno de los pasos la soberanía de nuestro país, la Patria y nuestro territorio. Pusimos un límite del 25% a la compra de tierras por extranjeros. Eso es porque Brasil tiene un 25%, en acuerdo y por pedido de nuestros aliados de una oposición constructiva".

"Es un límite que nos parece razonable porque Brasil creció cuatro veces más que nosotros en capacidad productiva en el campo en los últimos 30 años. Por primera vez, vinimos a dejar en claro qué es una expropiación. Propiedad no es soberanía. La propiedad es la posesión de un título y la soberanía es la facultad de hacer cumplir la ley en todo el territorio", diferenció en esta línea.

Patricia Bullrich brindó una conferencia de prensa en el Senado. NA En tanto, Bullrich también remarcó el rol de las provincias. "Acá los extranjeros vinieron a producir y trabajar. Queremos sacar estas cosas de que se van a quedar con el agua ni con los recursos naturales. Pusimos bien claro el refuerzo de que los recursos naturales son dominio de las provincias. Ellas deciden. Cuando un campo es encerrado por otros campos por ejemplo por herencia, es obligatorio abrir un camino", recalcó.