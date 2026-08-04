4 de agosto de 2026 Inicio
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Confirmaron que Facundo Moyano fue trasladado y que no quiso sacarse sangre

El abogado y amigo de la familia Juan Pablo Fioribello se presentó en la Comisaría 13A de Belgrano para interiorizarse sobre la situación judicial del exdiputado, que no estaba en la dependencia. Reveló que "todavía no pude hablar con él" y consideró "apresurada" la orden de detención pedida por la fiscalía.

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El abogado todavía no asumió la representación legal de Facundo Moyano. 

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El letrado, que hasta el momento no asumió de manera legal la representación de Moyano, se presentó en la Comisaría 13A para interiorizarse sobre la situación judicial del exdiputado, que no estaba en la dependencia. Reveló que "todavía no pude hablar con él" y consideró "apresurada" la orden de detención pedida por la fiscalía.

“Vine a verlo. No lo pude ver, no está acá en este momento. Yo tengo una relación personal con él, alguien muy importante de su familia me pidió que por favor venga a verlo. Acabo de llegar de vacaciones hace un par de horas y vine para intentar verlo”. explicó el letrado a la prensa apostada en las afueras de la comisaría.

Facundo Moyano es investigado tras la denuncia durante la madrugada de este martes por el hecho en un edificio de Belgrano.

Facundo Moyano es investigado tras la denuncia durante la madrugada de este martes por el hecho en un edificio de Belgrano.

En este marco, señaló: "Le están haciendo algún tipo de medidas, me parece apresurado algunas medidas que tomaron de la fiscalía. Ordenar la detención me parece un poco por lo menos apresurado”.

“Todavía no pude hablar con él. No está en esta dependencia. El fiscal ordenó la detención. Lo que sí les puedo decir es que no se prestó a una extracción de sangre. La extracción no es compulsiva, le ofrecieron sacarle y él dijo que no”, agregó.

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