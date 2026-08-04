Prefectura intimó a más de 500 trabajadores a retomar el servicio en medio del paro portuario

La medida se conoce tras el rechazo del sector a la desregulación del practicaje impulsada por el Gobierno, que generó demoras y buques varados en los puertos del país.

Los puertos están paralizados por una medida de fuerza por tiempo indeterminado desde el 1° de agosto.

L a Prefectura Naval Argentina intimó a más de 500 trabajadores a retomar de manera inmediata la prestación de servicios de practicaje y pilotaje en los ríos, puertos, pasos y canales del país , en medio del conflicto abierto tras la entrada en vigencia del nuevo régimen de desregulación del sector impulsado por el Gobierno la semana pasada, que con la modificación del régimen vigente desde 1991.

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La medida se formalizó a través de un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, donde el organismo se presentó como la autoridad con "responsabilidad operativa y disciplinaria" en la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje aprobado por el Decreto 690/2026 del pasado jueves.

La normativa desreguladora generó un paro total de prácticos, pilotos y baqueanos en puertos de todo el país. Iniciada el sábado 1° de agosto, la medida de fuerza abarca desde las terminales del extremo sur en Ushuaia hasta toda la traza de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Prefectura Naval Argentina publicó este martes un edicto mediante el cual "notifica e intima" a 536 profesionales del practicaje, cuyos nombres figuran en un anexo oficial, a ponerse "de manera inmediata" a disposición para prestar sus "servicios profesionales de practicaje/pilotaje" , de modo de garantizar el cumplimiento "de manera regular y reglamentaria" de las funciones que fija la nueva normativa.

La medida llega después de que varios sectores vinculados al practicaje rechazaran la reforma impulsada por el Gobierno , en medio de un escenario de demoras y buques varados en distintos puertos del país.

Según la fuerza, los prácticos, encargados de guiar la entrada y salida de los buques en los puertos, están obligados a realizar las tareas para las que cuentan con habilitación. Prefectura advirtió, además, que si se niegan a prestar el servicio, esa negativa será calificada como "falta grave", con sanciones previstas en el Anexo I del Decreto 690/2026 y en el Reglamento General de la Navegación (REGINAVE).

El texto señala también que, más allá de las sanciones administrativas que la propia fuerza pueda aplicar, ciertas conductas ligadas a la interrupción del servicio podrían encuadrar dentro del Código Penal. Puntualmente, el edicto menciona el artículo 190, que prevé "prisión de dos a ocho años" para quien lleve adelante acciones que pongan en riesgo la seguridad de una nave, una construcción flotante o una aeronave. También cita el artículo 194, que castiga a quienes impidan, obstaculicen o entorpezcan el funcionamiento habitual de los transportes o de determinados servicios públicos, con penas que van de "tres meses y dos años" de prisión.

El documento lleva la firma del prefecto nacional naval, Guillermo José Giménez Pérez, titular de la fuerza.

Qué dice el decreto que desregula el practicaje y pilotaje en ríos y puertos argentinos

El decreto se enmarca en los principios de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742) y busca, según el texto, incrementar la concurrencia de prestadores habilitados y modernizar los estándares operativos y de seguridad del sector naviero.

Entre los cambios centrales, la norma establece que los prácticos habilitados podrán ser contratados libremente por los usuarios como profesionales independientes, y que los servicios de transporte para su embarque y desembarque -terrestres, acuáticos o aéreos- también podrán contratarse libremente.

La Prefectura Naval Argentina continuará a cargo del registro de prácticos habilitados, con la obligación de inscribir a todo profesional que reúna las condiciones de idoneidad, sin límite de número.

El texto también crea un rol central para la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo que ya había sido creado en enero de 2025 en el ámbito del Ministerio de Economía.

La Hidrovía Paraná-Paraguay, afectada por el paro.

La ANPYN quedará a cargo de fijar las tarifas máximas para cada tipo de servicio, las cuales deberán abarcar "todas las acciones y conceptos propios del practicaje y pilotaje", de modo que los prácticos no podrán facturar conceptos adicionales salvo que estén expresamente aprobados por esa autoridad.

En materia de exigencias técnicas, el decreto reconoce la idoneidad de los capitanes de buques extranjeros que acrediten conocimiento de zona y dominio del idioma inglés, lo que permitirá eliminar la obligatoriedad de baqueanos en esos casos.

Asimismo, habilita que embarcaciones comerciales certificadas para otros fines puedan utilizarse para el transporte de prácticos, pilotos y baqueanos, siempre que cumplan con los estándares de seguridad que fije la Prefectura.

La norma también impone nuevas obligaciones de transparencia: las empresas que presten servicios de practicaje, pilotaje o baquía deberán publicar mensualmente los precios que cobran en sus portales, y enviar en forma trimestral a la ANPYN y a la Autoridad Nacional de la Competencia información detallada de los servicios brindados y los precios acordados.

Por otra parte, se estableció un plazo de 180 días corridos para que la Armada Argentina transfiera a la Prefectura Naval Argentina los procesos de titulación de prácticos y baqueanos. El decreto deroga expresamente el Decreto 2694/91, que hasta ahora regía la actividad, y los artículos 23 y 26 del Decreto 817/92.

Conflicto en los puertos argentinos: la Liga Naval Argentina criticó la desregulación

En un diálogo con Urbana Play, Fernando Morales, perito naval y presidente de la Liga Naval Argentina, abordó el conflicto que mantiene paralizados los puertos del país debido a un paro por tiempo indeterminado de los prácticos. Morales desmintió las afirmaciones del Gobierno sobre el sector y criticó las desregulaciones propuestas.

Frente a los señalamientos de que la profesión es un círculo cerrado, Morales fue categórico: "No existe una academia práctica". Explicó que el camino requiere egresar de la Escuela Nacional de Náutica, acumular años de experiencia y navegar como capitán de ultramar antes de rendir exámenes ante la Armada. "Para ser práctico tenés que hacer la escuela que hice yo, la Escuela Nacional de Náutica", enfatizó.

Respecto a las elevadas tarifas del servicio, aclaró que estas no afectan la economía local: "No lo paga ningún ciudadano argentino ni ninguna empresa argentina, lo paga la naviera extranjera". De este modo, el profesional actúa como un "pequeño exportador de servicios" que recibe pesos del Banco Central tras el ingreso de dólares externos. Asimismo, aclaró la función técnica del práctico en el buque, precisando que "el práctico es un asesor del capitán" y no reemplaza su autoridad legal.

Por último, Morales advirtió que el paro no se debe a las tarifas, sino al riesgo de colisión por flexibilizar las normas de navegación y seguridad. Reveló que la tensión ya es internacional: "Uruguay se acaba de quejar" de que Argentina decida relajar unilateralmente las reglas en los ríos compartidos.