El piloto de F1 y la actriz volvieron a ser foco de especulaciones románticas por compartir una salida durante la estadía del deportista en Argentina. Cómo empezó el romance y qué dijo el corredor cuando le preguntaron al respecto.

Desde el último verano, la cercanía de Franco Colapinto y Maia Reficco despertó especulaciones de romance entre sus fans. Publicaciones en Instagram de los dos alimentaron esa versión, pero el mismo piloto de F1 se declaró "solterísimo" en la previa del Gran Premio de Japón . Sin embargo, una nueva foto de los dos juntos en un karting de Zárate volvió a alimentar los rumores .

En las imágenes se los ve relajados y compartiendo un momento de intimidad entre seres queridos. Las fotos las filtró el usuario @ezequielgb1973 en Instagram, a nombre de Ezequiel Gonzalez Bustingorry, y las fans no tardaron en identificar a la actriz junto al deportista en el fondo de una de las fotos.

Además, el conductor de LAM, Ángel de Brito , contó en su canal de difusión de Instagram qué sucedió luego de la visita al karting. " Colapinto cerró resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos , se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial ", detalló el periodista.

De Brito aseguró que el piloto "está muy entusiasmado" con su exhibición en Palermo este domingo y afirmó que "cenó en un resto frente a una de las tribunas del evento". Colapinto hará cuatro salidas a la pista callejera de avenida Libertador , entre Bullrich y Casares.

Queda la incógnita de si Raficco asistirá al Road Show para presenciar el despliegue del deportista, junto a sus amigos, o si elegirán seguir manteniendo el perfil bajo y resguardar la relación de las cámaras y las opiniones de los fans y los medios.

Cómo empezaron las especulaciones de romance entre Maia Reficco y Franco Colapinto

El dúo compartió el verano de 2026 en Argentina y dejaron pruebas de ello por todo Instagram. “Lindo verano para ser un 'deportista de alto rendimiento'”, publicó Colapinto, donde incluyó la imagen de Maia con su casco puesto. Un gesto a una publicación que ella hizo también sus sus redes sociales donde escribió “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento” y recibió el like del pilarense.

Franco Colapinto Maia Reficco Instagram Maia Reficco en la publicación de Franco Colapinto. Instagram @francolapinto

El tema tomó impulso a partir de lo expuesto por el periodista Gustavo Méndez en el ciclo La mañana de Moria, donde afirmó que el vínculo habría evolucionado desde fines de 2025 hasta consolidarse en una relación más estable en lo que va de 2026. Siempre en el terreno de las versiones, también se señaló que la actriz habría pasado más tiempo en Madrid, lo que facilitaría la cercanía con el piloto.

En ese contexto, se mencionan supuestas apariciones de la pareja en ciudades europeas como Lugano y Mónaco, donde habrían sido vistos caminando juntos o compartiendo salidas. Sin embargo, estos episodios no cuentan con confirmación directa de los protagonistas y se sostienen en testimonios y reconstrucciones periodísticas.