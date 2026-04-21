Sorpresa para los fanáticos: el emblemático auto con el que correrá Franco Colapinto en su Road Show en Buenos Aires

El argentino hará su exhibición del domingo con un Lotus E20 ploteado con los colores de Alpine. Se espera que la primera salida a pista sea a las 12:45, pero previamente habrá pasadas en el Bus Turístico.

Colapinto hará un recorrido con la réplica de la célebre “Flecha de Plata”, el Mercedes-Benz W196 de Fangio

Los fanáticos de la Fórmula 1 y de Franco Colapinto están contando los días para poder disfrutar del Road Show en Buenos Aires y en las últimas horas se dio a conocer que habrá una pequeña sorpresa cargado con melancolía: se subirá a un emblemático auto de Juan Manuel Fangio.

Cortes programados por la exhibición de Franco Colapinto: cuáles son las zonas afectadas

Como ya se sabe, el argentino hará su presentación el domingo en las calles de Palermo y girará con un Lotus E20 ploteado con los colores actuales de Alpine, sin embargo, también revelaron que también saldrá a pista con la mítica Flecha de Plata con la que compitió el balcarceño.

Se trata de un símbolo de la era dorada de Mercedes en la Fórmula 1 y fue protagonista de múltiples victorias y campeonatos. Es considerado una de las máquinas más revolucionarias de su tiempo por su avanzada tecnología, su motor de ocho cilindros y su innovador sistema de inyección.

En 1954, Fangio se consagró campeón tras competir tanto con Maserati como con Mercedes, logrando cuatro victorias con la marca alemana. Un año después, ya completamente vestido de plateado, repitió la corona con otras cuatro conquistas, en una temporada en la que corrió íntegramente con Mercedes.

“Desde la primera prueba de 1954 con el Mercedes-Benz, tuve el sentimiento de estar sobre un auto perfecto” , llegó a decir el quíntuple campeón en referencia al vehículo donde supo brillar y deslumbrar al mundo del automovilismo.

Road Show de Colapinto: cuáles son los horarios del evento

Según se detalló, las puertas del evento se abrirán a las 8:45 para que los fanáticos comiencen a vivir la experiencia que se extenderá hasta las 18 del domingo 26 de abril en Palermo.

Antes de comenzar con la actividad en pista, cerca de las 10:30 Franco Colapinto aparecerá en escena con una entrevista con el periodista Juan Fassaroli para Disney +, la plataforma que televisará el evento.

También realizará un recorrido a bordo de uno de los Bus Turísticos de la Ciudad, donde tendrá su primer contacto directo con el público y repartirá remeras a los fanáticos. Tras ellos, se bajará del micro y se subirá al Flecha de Plata, según detallaron en Carburando.

La primera salida a pista del pilarense será a las 12:45 donde se espera que a lo largo de la jornada realice cuatro salidas a pista, alternando entre el monoplaza moderno y el histórico vehículo de Fangio.

Franco Colapinto circuito Palermo

Road Show de Colapinto: cómo serán los cortes de calle

Los cortes de calles en Palermo comenzarán este miércoles y que también afectará en la circulación de gente, sobre todo, para quienes viven en el barrio.

Miércoles 22 al domingo 26

A partir de las 9:

Corte total en la Avenida Iraola, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Infanta Isabel, para el montaje del escenario principal.

Jueves 23

A partir de las 22:

Corte de contracarril y bicisenda norte de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte del carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte del primer y segundo carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Casares.

Corte del primer carril del lado norte en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida del Libertador.

Uso de carriles para estacionamiento de producción en la Av. Colombia y la Av. Adolfo Berro.

Viernes 24

A partir de las 20:

Ocupación del carril pegado al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED.

Sábado 25

A partir de las 8:

Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.

A partir de las 16:

Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.

Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).

Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt.

Domingo 26: día de la exhibición

De 7 a 18:

Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.

Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.

Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.

Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.

Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.

Hasta el miércoles 29

Corte total en la Avenida Infanta Isabel, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Presidente Pedro Montt, para la instalación de módulos de oficina y backstage. Se utilizará la zona comprendida por la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia, con un vallado perimetral progresivo.