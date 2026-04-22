El cronograma completo de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires: a qué hora arranca y cuánto durará El Road Show del piloto argentino de Fórmula 1 será el domingo 26 de abril en Palermo, donde realizará varias pasadas con el Lotus ploteado de Alpine y con el legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. Por + Seguir en







A partir de las 8.30 ya se podrá entrar a los sectores habilitados.

Franco Colapinto realizará una exhibición en la Ciudad el domingo 26 de abril y la expectativa entre los fanáticos crece cada vez más. Para lograr calmar las aguas, ahora se dio a conocer el cronograma oficial de las actividades en las que participará el piloto de Fórmula 1.

La Ciudad de Buenos Aires publicó los horarios de cómo se desarrollará el Road Show del pilarense en Palermo, es decir, cuándo serán las salidas y las presentaciones de los otros shows y atractivos que tendrá la jornada.

El operativo de la presentación de que marcará el regreso de un vehículo de la máxima categoría del automovilismo tras 14 años, y por primera vez a manos de un argentino, comenzará este miércoles 22 de abril con el corte de varias calles de la zona por la instalación de estructuras y operaciones de seguridad, afectando avenidas centrales como Iraola, Sarmiento y del Libertador.

Road Show de Colapinto en Buenos Aires: el cronograma completo de la exhibición De acuerdo a lo que se informó, Franco Colapinto hará cuatro salidas a la pista callejera de avenida Libertador, entre Bullrich y Casares.

8.30: ya se podrán ingresar a los sectores habilitados. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, donde se podrán ver las vueltas de Colapinto desde distintos ángulos.

ya se podrán ingresar a los sectores habilitados. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, donde se podrán ver las vueltas de Colapinto desde distintos ángulos. 11: comenzará con las entrevistas al público, habrá DJs y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.

comenzará con las entrevistas al público, habrá DJs y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. 12:45: se realizará la primera vuelta arriba del Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

se realizará la primera vuelta arriba del Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles. 14:30: será el turno de la segunda vuelta de Colapinto con el legendario Flecha de Plata, el auto que manejó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio.

será el turno de la segunda vuelta de Colapinto con el legendario Flecha de Plata, el auto que manejó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio. 15.15: será la última gira de Franco con su Lotus.

será la última gira de Franco con su Lotus. 15.55: el pilarense se despedirá de sus fanáticos, pero esta vez haciendo una recorrida sobre un Bus descapotable. Además, habrá pantallas distribuidas en puntos estratégicos: Libertador y Casares; Libertador y Cavia; Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario); Figueroa Alcorta y Salguero; Sarmiento y Colombia; Bullrich y Cerviño; Figueroa Alcorta y Dorrego.