22 de abril de 2026 Inicio
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El cronograma completo de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires: a qué hora arranca y cuánto durará

El Road Show del piloto argentino de Fórmula 1 será el domingo 26 de abril en Palermo, donde realizará varias pasadas con el Lotus ploteado de Alpine y con el legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio.

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A partir de las 8.30 ya se podrá entrar a los sectores habilitados. 

A partir de las 8.30 ya se podrá entrar a los sectores habilitados. 

Franco Colapinto realizará una exhibición en la Ciudad el domingo 26 de abril y la expectativa entre los fanáticos crece cada vez más. Para lograr calmar las aguas, ahora se dio a conocer el cronograma oficial de las actividades en las que participará el piloto de Fórmula 1.

Franco Colapinto realizará una exhibición para sus seguidores en las calles porteñas.
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La Ciudad de Buenos Aires publicó los horarios de cómo se desarrollará el Road Show del pilarense en Palermo, es decir, cuándo serán las salidas y las presentaciones de los otros shows y atractivos que tendrá la jornada.

El operativo de la presentación de que marcará el regreso de un vehículo de la máxima categoría del automovilismo tras 14 años, y por primera vez a manos de un argentino, comenzará este miércoles 22 de abril con el corte de varias calles de la zona por la instalación de estructuras y operaciones de seguridad, afectando avenidas centrales como Iraola, Sarmiento y del Libertador.

Road Show de Colapinto en Buenos Aires: el cronograma completo de la exhibición

De acuerdo a lo que se informó, Franco Colapinto hará cuatro salidas a la pista callejera de avenida Libertador, entre Bullrich y Casares.

  • 8.30: ya se podrán ingresar a los sectores habilitados. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, donde se podrán ver las vueltas de Colapinto desde distintos ángulos.
  • 11: comenzará con las entrevistas al público, habrá DJs y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.
  • 12:45: se realizará la primera vuelta arriba del Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.
  • 14:30: será el turno de la segunda vuelta de Colapinto con el legendario Flecha de Plata, el auto que manejó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio.
  • 15.15: será la última gira de Franco con su Lotus.
  • 15.55: el pilarense se despedirá de sus fanáticos, pero esta vez haciendo una recorrida sobre un Bus descapotable.

Además, habrá pantallas distribuidas en puntos estratégicos: Libertador y Casares; Libertador y Cavia; Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario); Figueroa Alcorta y Salguero; Sarmiento y Colombia; Bullrich y Cerviño; Figueroa Alcorta y Dorrego.

Cortes Road Show Buenos Aires 2026 Franco Colapinto

Road Show de Colapinto en Buenos Aires: cómo se podrá ver en vivo

El evento, denominado Franco Colapinto Road Show 2026, se realizará el domingo 26 de abril se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

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