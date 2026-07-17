Una participante de Gran Hermano se plantó y le hizo un duro reclamo a Santiago del Moro La hermanita no se tomó nada bien las palabras del conductor, por lo que se descargó con sus compañeros y defendió su juego. "Estoy jugando hace cinco meses", estalló. Agregar C5N en









Una participante criticó al conductor.

Luana Fernández es una de las participantes que más sobresale de Gran Hermano y esta vez encendió la polémica tras cuestionar, sin pelos en la lengua, una actitud de Santiago del Moro.

Tras ser salvada de la placa de eliminación, la participante se aseguró su estadía en la casa una semana más. Frente a la emoción que sentía luego de ser salvada por voto del público, expresó su felicidad por pasar su cumpleaños, el próximo martes, dentro del reality: "Estoy feliz porque paso mi cumpleaños acá, Santi, es lo único que puedo decir. Gracias a la gente que me apoyó el otro día".

Sin embargo, la respuesta del conductor no fue del todo feliz y desató la furia de Fernández. "Igual, como siempre les digo, esto no es ni para pasar el cumpleaños ni para ir a tomar mates. No es un hotel cinco estrellas. Es un juego con todo eso incluido", lanzó Del Moro con un tono desafiante.

Luana contra Del Moro



Luego de que nuevamente el conductor ataque en vivo a los participantes, dictaminando que tienen que decir o hacer, la participante Luana Fernandez mencionó su disgusto.



"No me gusto lo que me dijo, estoy jugando hace 5 meses."#GranHermano #GH pic.twitter.com/6lB9h0XnDx — Digital World (@DigitalWorld274) July 17, 2026 Luana Fernández y su enojo contra Santiago Del Moro Las palabras de Santiago resonaron feo en la cabeza de Luana, quien sin ningún tipo de filtro le respondió en la cena previa a la gala de eliminación. Fue en la mesa que ella reveló su frustración y buscó complicidad entre sus compañeros. "Cuando dije lo de mi cumpleaños, Santi me contestó como medio...", empezó diciéndole a Cinzia.

Luego continuó, mostrando su molestia al sentir que cuestionó su juego: "No me gustó lo que dijo. Estoy jugando hace cinco meses", y agregó: "Porque yo no estoy en un spa ni nada de eso. Soy la que más atenta está al juego", reprochó.