Una participante de Gran Hermano se plantó y le hizo un duro reclamo a Santiago del Moro

Luana Fernández es una de las participantes que más sobresale de Gran Hermano y esta vez encendió la polémica tras cuestionar, sin pelos en la lengua, una actitud de Santiago del Moro.
Tras ser salvada de la placa de eliminación, la participante se aseguró su estadía en la casa una semana más. Frente a la emoción que sentía luego de ser salvada por voto del público, expresó su felicidad por pasar su cumpleaños, el próximo martes, dentro del reality: "Estoy feliz porque paso mi cumpleaños acá, Santi, es lo único que puedo decir. Gracias a la gente que me apoyó el otro día".
Sin embargo, la respuesta del conductor no fue del todo feliz y desató la furia de Fernández. "Igual, como siempre les digo, esto no es ni para pasar el cumpleaños ni para ir a tomar mates. No es un hotel cinco estrellas. Es un juego con todo eso incluido", lanzó Del Moro con un tono desafiante.
Luana Fernández y su enojo contra Santiago Del Moro
Las palabras de Santiago resonaron feo en la cabeza de Luana, quien sin ningún tipo de filtro le respondió en la cena previa a la gala de eliminación. Fue en la mesa que ella reveló su frustración y buscó complicidad entre sus compañeros. "Cuando dije lo de mi cumpleaños, Santi me contestó como medio...", empezó diciéndole a Cinzia.
Luego continuó, mostrando su molestia al sentir que cuestionó su juego: "No me gustó lo que dijo. Estoy jugando hace cinco meses", y agregó: "Porque yo no estoy en un spa ni nada de eso. Soy la que más atenta está al juego", reprochó.
Las declaraciones de Luana podrían generar un nuevo conflicto entre el conductor y los participantes en un programa que ya atraviesa un momento crítico por los bajos niveles de audiencia y las constantes polémicas que rodean la convivencia. Solo resta esperar cómo reaccionará el conductor y si decide responder a los dichos de la participante en la próxima gala.
Luana Fernández cuestionó los dichos del conductor.