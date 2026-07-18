Telefe analiza eliminar un programa de la grilla de manera sorpresiva: "Es un problema"

El ciclo que se emite por el canal no logra los números esperados y las autoridades apagando todos los incendios, pero parece indicar que la decisión es definitiva.

Telefe tomó la decisión de adelantar la final de Gran Hermano , esto indica que lo levantaría antes de tiempo. La decisión final tiene que ver con los números que tiene el ciclo y que no llegan a conformarse. No esperaban tan poco rating y ahora deberán actuar en consecuencia.

Antes que un simple retoque en la grilla, la decisión estaría vinculada al rendimiento de audiencia del reality, que no habría alcanzado las expectativas de Telefe. En ese contexto, Adrián Pallares aseguró: "Hay cambios en la programación de Telefe. Están encendidas las alarmas con Gran Hermano. Gran Hermano es un problema" .

El conductor profundizó sobre la situación y explicó: "No son los mejores números, tampoco los peores, pero los comparan con el último MasterChef de Wanda Nara. El canal que transmite el Mundial tendría que calentar toda la pantalla" , en referencia a las expectativas que tendría la señal respecto del desempeño del ciclo.

Frente a este escenario, Telefe ya habría definido la fecha de cierre del programa . Según reveló la periodista Paula Varela, "Por pedido del canal, por pedido de Telefe, Gran Hermano termina la primera semana de septiembre porque se atrasó un mes. Sería el 6 de septiembre" .

En cuanto a la programación que seguirá al reality, en Intrusos indicaron que "a partir del 31 de agosto estrena Popstar" y que "durante una semana van a ir los dos juntos, como hicieron con MasterChef y Gran Hermano" . Además, también deslizaron qué ocurriría con el formato en 2027: "Pregunté si hay un Gran Hermano el año que viene. Me dijeron que no. Santiago del Moro no quiere hacerlo; por ahora no está con un formato y se va de viaje para descansar un poco" , concluyeron.

Giro inesperado en Gran Hermano: el anuncio de Santiago del Moro que sacudirá la casa

La actual temporada de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para vivir un sismo absoluto tras una gala de eliminación y nominación que dejó los ánimos encendidos. El encargado de comunicar la bomba fue el propio Santiago del Moro, quien eligió el espacio de La Cumbre, el canal de stream oficial de Telefe, para lanzar una noticia que promete romper los esquemas de convivencia y obligará a los participantes a reformular por completo sus estrategias de cara al tramo definitivo del reality.

Según adelantó el conductor, las puertas de la casa más famosa del país volverán a abrirse el próximo martes para recibir a visitas de lujo que prometen revolucionar el ambiente. Con tono enigmático pero contundente, Del Moro advirtió sobre el impacto que tendrá este desembarco masivo en el día a día de los jugadores: "Van por todo y por todos", sentenció, dejando en claro que la tranquilidad de los hermanitos se terminará por completo con estos nuevos ingresos.

A diferencia del formato tradicional de los repechajes, el conductor precisó que estas figuras no se sumarán formalmente a la carrera por el millonario premio final, aunque su rol será verdaderamente determinante para el armado de la próxima placa. "No están en competencia, pero sí van a nominar. Es decir, que la placa puede cambiar", reveló el conductor de Telefe, confirmando que la influencia de los recién llegados se sentirá directamente en el confesionario.

Respecto a la dinámica que deberán afrontar quienes crucen la pasarela, el presentador explicó que tendrán una enorme responsabilidad en sus manos otorgada por la propia producción. "Lo que le va a pedir el Big a cada uno que entre es que, a la hora de sumar o restar, porque van a tener la posibilidad de eso, lo tengan en cuenta de acuerdo al juego que hicieron", detalló sobre el mecanismo que alterará los votos tradicionales.