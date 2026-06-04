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Santiago del Moro se cansó y le dijo todo a los participantes de Gran Hermano: "Me lo dicen en la carita"

El presentador respondió a rumores de favoritismo dentro de la casa y defendió públicamente su rol frente a todos los jugadores.

El conductor del reality y una repuesta terminante en vivo.

El conductor del reality y una repuesta terminante en vivo.

El conductor Santiago del Moro protagonizó uno de los momentos más tensos de la última gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada. Durante una entrada a la casa, el conductor interrumpió la dinámica habitual para enviar un mensaje directo a todos los participantes, luego de enterarse de algunos comentarios que se habrían realizado sobre él dentro del reality.

La famosa artista quedó en el ojo de la tormenta por una confesión.
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Todo comenzó cuando Del Moro dialogaba con Mariela Prieto, esposa de Claudio "Turco" García. En ese contexto, el conductor deslizó que la había visto molesta en algunos momentos, lo que derivó en una aclaración pública dirigida a toda la casa. "Yo veo todo, chicos. Las cuestiones que tengan que ver conmigo, me las dicen a mí en la carita que la pongo todos los días acá", expresó.

Lejos de mostrarse enojado, el conductor remarcó que acompaña a los participantes desde el inicio del ciclo y que siempre intenta mantener una relación cercana con cada uno de ellos. Además, reconoció que el tiempo de aire no siempre le permite hablar con todos durante las galas, pero aseguró que trata a cada jugador de la misma manera.

El mensaje también fue interpretado como una respuesta a las habituales sospechas sobre supuestos favoritismos de la producción. Del Moro dejó en claro que el destino de cada participante depende exclusivamente del juego y del voto del público, conocido en el programa como "el soberano". Mientras tanto, el episodio generó una fuerte repercusión entre los seguidores del reality en redes sociales.

Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano

La gala de nominación del miércoles dejó una placa numerosa que promete una definición cargada de tensión de cara a la próxima eliminación. Como ocurre desde hace varias semanas, la estrategia de los participantes volvió a ser determinante para definir a los jugadores en riesgo.

Tras el recuento de votos, el primer nombre confirmado fue el de Matías Hanssen, quien ya se encontraba nominado tras recibir una fulminante. A él se sumaron varios participantes que acumularon votos durante la noche.

Posteriormente, la líder semanal Catalina "Titi" Tcherkaski utilizó su beneficio para modificar la placa. La jugadora decidió bajar a Tamara Paganini y subir a Andrea del Boca, una jugada que alteró por completo el panorama dentro de la casa.

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De esta manera, la placa definitiva quedó integrada por Matías Hanssen, Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, JuaniCar, Sol Abraham, Gisela "Yipio" Pintos y Andrea del Boca. Todos ellos quedaron expuestos al voto del público en una semana que puede resultar clave para el desarrollo del juego.

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