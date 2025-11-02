Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things: fue una actriz a un actor Una de las series más exitosas en la historia de Netflix quedó en boca de todos luego de una alarmante situación.







El final de Stranger Things ﻿está a la vuelta de la esquina y se armó un fuerte escándalo. Netflix

Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things a días para el estreno de la última temporada, ya que la protagonista Millie Bobby Brown fue quien se habría acercado a la Justicia para exponer a un compañero del elenco de Netflix.

Según informó el periódico británico Daily Mail, Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso contra David Harbour, aunque es importante remarcar que, entre las "páginas y páginas", no se incluyó ninguna de índole sexual. Esto se habría dado en la previa al rodaje de la quinta temporada de Stranger Things, con una investigación que se prolongó durante meses.

Con motivo de esta situación, el periódico aseguró que Harbour tuvo que enfrentar una investigación interna cuyo resultado se desconoce. Por otro lado, su esposa lo habría acompañado incondicionalmente durante la "dura experiencia", incluso a pesar de los recientes rumores que indicarían que él le fue infiel.

David Harbour Millie Bobby Brown Stranger Things David Harbour fue denunciado por acoso por Millie Bobby Brown. Netflix Lo cierto es que todo podría haber quedado solucionado fuera de un juzgado, ya que ambos participaron de la quinta temporada de Stranger Things y no parece existir un mal vínculo entre ellos. Pero, se deberá esperar para conocer más información oficial sobre lo ocurrido entre las estrellas de Hollywood.

