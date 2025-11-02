IR A
IR A

Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things: fue una actriz a un actor

Una de las series más exitosas en la historia de Netflix quedó en boca de todos luego de una alarmante situación.

El final de Stranger Things ﻿está a la vuelta de la esquina y se armó un fuerte escándalo.

El final de Stranger Things ﻿está a la vuelta de la esquina y se armó un fuerte escándalo.

Netflix

Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things a días para el estreno de la última temporada, ya que la protagonista Millie Bobby Brown fue quien se habría acercado a la Justicia para exponer a un compañero del elenco de Netflix.

HelloLola lanzó Turria Luv
Te puede interesar:

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

Según informó el periódico británico Daily Mail, Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso contra David Harbour, aunque es importante remarcar que, entre las "páginas y páginas", no se incluyó ninguna de índole sexual. Esto se habría dado en la previa al rodaje de la quinta temporada de Stranger Things, con una investigación que se prolongó durante meses.

Con motivo de esta situación, el periódico aseguró que Harbour tuvo que enfrentar una investigación interna cuyo resultado se desconoce. Por otro lado, su esposa lo habría acompañado incondicionalmente durante la "dura experiencia", incluso a pesar de los recientes rumores que indicarían que él le fue infiel.

David Harbour Millie Bobby Brown Stranger Things
David Harbour fue denunciado por acoso por Millie Bobby Brown.

David Harbour fue denunciado por acoso por Millie Bobby Brown.

Lo cierto es que todo podría haber quedado solucionado fuera de un juzgado, ya que ambos participaron de la quinta temporada de Stranger Things y no parece existir un mal vínculo entre ellos. Pero, se deberá esperar para conocer más información oficial sobre lo ocurrido entre las estrellas de Hollywood.

La impresionante transformación de los actores de Stranger Things: así se veían en la temporada 1

El elenco de Stranger Things, la exitosa serie de Netflix, se prepara para su quinta y última temporada, que se estrenará el 26 de noviembre de 2025, dividida en tres partes y con un final previsto para el 31 de diciembre. A lo largo de casi 10 años, los actores han crecido junto con sus personajes, pasando de niños y adolescentes a jóvenes adultos, y esta evolución se refleja tanto en sus roles como en la forma en que los fanáticos los recuerdan desde la primera temporada.

Elenco Stranger Things T5
El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas.

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

últimas noticias

El final de Stranger Things ﻿está a la vuelta de la esquina y se armó un fuerte escándalo.

Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things: fue una actriz a un actor

Hace 22 minutos
Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Estados Unidos amenazó con volver a aplicar aranceles a China si Beijing bloquea las exportaciones de tierras raras

Hace 36 minutos
Violencia política en México: asesinaron a un alcalde en medio de la celebración por el Día de los Muertos

Violencia política en México: asesinaron a un alcalde en medio de la celebración por el Día de los Muertos

Hace 1 hora
play

Diego Santilli, tras reunirse con Milei en Olivos: "Tenemos que lograr los consensos para aprobar las reformas"

Hace 1 hora
Bola Tinubu, presidente de Nigeria.

Nigeria aceptaría la ayuda de EEUU en la lucha contra los insurgentes islamistas siempre que se respete su integridad territorial

Hace 1 hora