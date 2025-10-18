El elenco de la serie más emblemática de la plataforma de streaming cierra una etapa después de casi una década, mostrando cuánto crecieron sus protagonistas frente a cámara.

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas de Netflix.

El elenco de Stranger Things , la exitosa serie de Netflix , se prepara para su quinta y última temporada , que se estrenará el 26 de noviembre de 2025, dividida en tres partes y con un final previsto para el 31 de diciembre. A lo largo de casi 10 años, los actores han crecido junto con sus personajes , pasando de niños y adolescentes a jóvenes adultos, y esta evolución se refleja tanto en sus roles como en la forma en que los fanáticos los recuerdan desde la primera temporada.

Revelaron secretos inesperados sobre la temporada final de Stranger Things

La transformación de los protagonistas refleja cómo Netflix ha acompañado su evolución tanto profesional como personal.

Desde la primera temporada, Millie Bobby Brown creció notablemente y se consolidó como una actriz con gran presencia en pantalla. Su físico cambió y su interpretación de Eleven/Jane Hopper ganó en intensidad y complejidad.

La intérprete de Eleven debutó en la serie con solo 12 años; hoy, a los 21, también es productora y protagonista de “Damsel”, su nueva película para Netflix.

Finn Wolfhard pasó de ser un adolescente delgado a un joven más alto y seguro. Su papel de Mike Wheeler refleja ahora una madurez que coincide con su desarrollo actoral.

Finn Wolfhard Además de su papel como Mike Wheeler, Finn lidera la banda The Aubreys y debutó como director en 2023 con el corto “Night Shifts”. Netflix

Noah Schnapp

Noah Schnapp creció físicamente y perfeccionó su expresividad, lo que potencia la vulnerabilidad y sensibilidad de Will Byers, personaje marcado por secuelas del Upside Down.

Noah Schnapp El actor que da vida a Will Byers asumió públicamente su homosexualidad en 2023, destacando el paralelismo con su personaje en la serie. Netflix

Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo aumentó su estatura y proyecta más confianza en cámara. Su interpretación de Dustin Henderson combina ingenio y carisma, consolidándolo como un referente del grupo.

Gaten Matarazzo Gaten padece displasia cleidocraneal, una condición ósea que fue incorporada al personaje de Dustin, dándole una identidad única dentro del grupo. Netflix

Caleb McLaughlin

Caleb McLaughlin mostró un cambio notable en físico y fuerza, lo que refuerza la valentía de Lucas Sinclair y su papel activo en la defensa del grupo.

Caleb McLaughlin Tras su paso por Broadway en “The Lion King”, Caleb se consolidó como activista por la salud mental y la representación afroamericana en Hollywood. Netflix

Sadie Sink

Sadie Sink pasó de ser una adolescente a una joven con presencia intensa en pantalla. Su personaje, Max Mayfield, refleja resiliencia y madurez emocional que coincide con la transformación de la actriz.

Sadie Sink Su actuación en la cuarta temporada, especialmente en la escena con “Running Up That Hill”, fue aclamada por la crítica y la convirtió en ícono del fenómeno global de la serie. Getty Images

Winona Ryder

Winona Ryder mantiene su fuerza escénica y ha perfeccionado su interpretación de Joyce Byers, combinando vulnerabilidad y liderazgo con la experiencia adquirida a lo largo de la serie.

Winona Ryder La estrella de los 90 volvió al centro de la escena con Stranger Things, serie que marcó su regreso triunfal a la televisión tras años de bajo perfil. Netflix

David Harbour

David Harbour creció físicamente y consolidó su presencia autoritaria frente a cámara. Jim Hopper refleja ahora la fuerza y determinación de un héroe experimentado.

David Harbour El actor de Jim Hopper también forma parte del universo Marvel, donde interpreta a Red Guardian en “Black Widow” y “Thunderbolts”. HBO

Charlie Heaton

Charlie Heaton pasó de un rostro adolescente a un joven más sólido y seguro, aportando mayor profundidad a Jonathan Byers y a su rol protector.

Charlie Heaton Antes de ser Jonathan Byers, Charlie era baterista en una banda británica; su perfil artístico siempre combinó música y actuación. Netflix

Natalia Dyer

Natalia Dyer transformó su apariencia y refinó su técnica actoral. Su Nancy Wheeler combina inteligencia y audacia, reflejando la evolución de la actriz.

Natalia Dyer La actriz de Nancy Wheeler mantiene una relación con su compañero de elenco Charlie Heaton desde 2016, surgida durante el rodaje de la serie. Netflix

Joe Keery

Joe Keery creció en estatura y carisma, consolidando su rol de Steve Harrington como un héroe inesperado y protector con presencia en las escenas más complejas.

Joe Keery Joe consolidó su carrera musical bajo el nombre Djo; su álbum “DECIDE” fue uno de los lanzamientos indie más celebrados de 2022. Netflix

Maya Hawke

Maya Hawke, incorporada en la tercera temporada, aumentó su seguridad y presencia escénica. Su Robin Buckley refleja sarcasmo e inteligencia, fortaleciendo su lugar dentro del grupo.