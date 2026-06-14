Mbappé habló de su trauma con la final de Qatar ante la Argentina: "Se me viene a la cabeza más que la que ganamos" El 10 de Francia no puede dejar de pensar en cómo la Selección que capitaneó cayó ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022. "Es muy difícil perder una final del Mundial", afirmó el futbolista antes del debut de Francia en la Copa del Mundo 2026. Por Agregar C5N en









Kylian Mbappé tras perder la final del Mundial de Qatar 2022.

Kylian Mbappé eligió la final del Mundial de Qatar 2022 como uno de los momentos de su carrera que le gustaría volver a vivir, pero para "cambiar el curso del destino". "Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos", admitió el 10 de la Selección francesa, que se había llevado la copa en 2018.

El jugador de fútbol remarcó que "es muy difícil" perder la final de un Mundial, recordó que "muchos jugadores de aquel partido ya no están en esta Copa del Mundo" y apuntó: "La crueldad está ahí, es decir que hicimos todo eso para perder en penales".

Argentina y Francia empataron 3 a 3 y el equipo europeo cayó ante el latinoamericano en la tanda de penales que terminó 4 a 2. "No creo en la suerte, los penales no son lotería. Es un gesto técnico, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final del Mundial", concluyó Mbappé en el diario Le Parisien.

Kylian Mbappé Francia Kylian Mbappé en la final del Mundial de Qatar 2022. Qué dijo Kylian Mbappé sobre su salida del PSG El futbolista también se refirió a su salida del París Saint-Germain (PSG) y resaltó su agradecimiento con el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, por "cambiar su vida", pese a su enfrentamiento judicial para pasar al Real Madrid. Mbappé apuntó que "salir del PSG es casi imposible" y por eso "todo el mundo solo recuerda el final".

"Sabía que al irme acabaría en esta situación. Pero antes de todo eso, no puedo mentir, hizo muchas cosas por mi familia y por mí", aseguró el deportista francés.