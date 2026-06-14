El vicecanciller de Irán afirmó que el acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediato" a la guerra

Kazem Gharibabadi detalló en televisión estatal que el acuerdo alcanzado con el gobierno de Donald Trump incluye la interrupción de los ataques al Líbano de parte de Israel.

El vicecanciller de Irán, Kazem Gharibabadi , explicó este domingo en televisión estatal que el acuerdo logrado con Estados Unidos pone "fin inmediatamente a la guerra".

"En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano", señaló el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas.

Gharibabadi afirmó que Teherán salió vencedor de la guerra con Israel y Estados Unidos: "El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra ".

El funcionario iraní también confirmó que el texto del memorando final de entendimiento ha sido completado y que la firma oficial del Acuerdo de Islamabad tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza .

Donald Trump anunció este domingo el acuerdo con Irán y ordenó la urgente reapertura del estrecho Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval para que el comercio petrolero vuelva a normalizarse tras casi cuatro meses de conflicto. "¡Que fluya el petróleo! ", escribió el mandatario estadounidense en su cuenta oficial de Truth Social.

El Presidente republicano hizo oficial el anuncio en sus redes sociales y celebró el resultado de las negociaciones con el país de Medio Oriente.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!”, posteó y añadió una solicitud para recomponer el mercado del petróleo en el mundo: “Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz, buques del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”.

Posteo Trump - Irán- reapertura estrecho de Ormuz

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán concluyeron con éxito y dieron lugar a un acuerdo de paz destinado a poner fin a meses de tensiones en Medio Oriente. Según su comunicado, ambas partes aceptaron detener las operaciones militares.

“Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado”, escribió. Según explicó el mandatario, el acuerdo significa que se van detener de inmediato y para siempre las operaciones militares, no solo en sus propios territorios, sino también en lugares donde había tensión, como el Líbano.

A su vez, Sharif agradeció el papel de Qatar como principal mediador en las negociaciones y destacó también las contribuciones de Arabia Saudita y Turquía. Además, señaló que, antes de la firma oficial del acuerdo, aún queda una fase preparatoria.