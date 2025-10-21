Era un deseo de los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores y directores de la serie. El último episodio se lanzará simultáneamente en salas y en la plataforma Netflix.

El estreno de la quinta temporada de Stranger Things está a la vuelta de la esquina, pero este lunes se conoció un dato clave sobre su final: el último capítulo se estrenará en cines , además de en Netflix.

La temporada arrancará 18 meses después de los eventos de la cuarta y aseguraron que la desaparición de Will Byers, el alcance de los poderes de Vecna o el Upside Down tendrán su correspondiente explicación .

La quinta rueda tendrá tres partes y se emitirá en una primera tanda de capítulos compuesta por cuatro episodios que saldrán a la luz el 27 de noviembre, mientras que la segunda tendrá tres capítulos y se lanzará el 26 de diciembre. El episodio final se emitirá el 31 de diciembre de 2025 .

El newsletter What I'm Hearing, del sitio norteamericano Puck, reveló este lunes que "el final de dos horas de la serie Stranger Things debutará en AMC y otras cadenas de cines en la víspera de Año Nuevo, el mismo día que se lanza en Netflix" .

La novedad sobre el estreno en cines llega casi una semana después de que Variety publicara una entrevista con los creadores, los hermanos Duffer, además de parte del elenco y el director de contenido de Netflix, Bela Bajaria. Allí se explicó que, a pesar de que se decía que los Duffer querían un estreno en cines, Bela finalmente lo descartó. Según Puck, esto se debe a que la entrevista se realizó "hace semanas" y la situación fue evolucionando.

Respecto a un posible estreno en Argentina, falta conocer más detalles y la confirmación de Netflix para saber si este acuerdo será exclusivo de Estados Unidos o será más global, y cuántas pantallas estarán incluidas. Lo que sí se conoce es que el episodio final será como una película, con una duración estimada de alrededor de dos horas.

El lunes, Ross Duffer publicó que estaba "De vuelta en la etapa de mezclas..." junto con una imagen de lo que parece ser el tráiler en desarrollo. En la pantalla, dice "Este noviembre", lo que lleva a muchos a creer que el avance se presentará en octubre.