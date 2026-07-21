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21 de julio de 2026 Inicio

Cómo fue el insólito cara a cara entre Vicky Xipolitakis y Tom Cruise en la final del Mundial 2026

La panelista viajó a Estados Unidos para la cobertura de la Copa Mundial y se cruzó con el actor de Hollywood.

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La exvedette con la estrella de Hollywood en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La exvedette con la estrella de Hollywood en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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La mediática Vicky Xipolitakis tuvo un cara a cara con el Tom Cruise en la final del Mundial 2026, cuando viajó con el programa Por el Mundo Mundial en el encuentro de Argentina ante España. La exvedette estaba acreditada formalmente por la FIFA como parte de la delegación de Media Partner, por lo que tuvo acceso a lugares exclusivos. Es por eso que coincidió en los pasillos con el actor de Misión Imposible y aprovechó para tomarse una selfie.

Rodrigo De Paul y su padre.
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Con un look totalmente albiceleste, con camiseta número 10 de la Scaloneta, un moño celeste y blanco en el pelo, anteojos de sol extralarge y con la cara pintada con los colores nacionales.

Xipolitakis estuvo junto a Marley y el productor de Telefe Fede Hoffman y después subió un carrusel a su Instagram donde aparece posando junto a la estrella estadounidense.

Cómo fue la cobertura del Mundial 2026 en Telefe

Telefe llevó adelante la cobertura dle Mundial 2026 y concentró el 64% de la audiencia en los partidos de la Selección argentina. Las transmisiones en vivo y el contenido exclusivo del canal tuvieron picos de rating que superaron los 40 puntos.

La programación oficial contó con la dupla conformada por Pablo Giralt en los relatos y Juan Pablo Varsky en los comentarios. Además, hubo transimisión en vivo desde las distintas sedes mundialistas con Sofi Martínez, Maxi López, Grego Rossello y Lucila "La Tora" Villar, quienes cubrieron el ambiente directamente desde los estadios.

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