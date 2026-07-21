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21 de julio de 2026 Inicio

Yamal y la infanta Sofía: el gesto que incomodó a España

El gesto de Lamine Yamal con la infanta Sofía durante la recepción de la selección española en el Mundial 2026 generó controversia.

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Lamine Yamal fue recibido por los Reyes de España en el Palacio de la Zarzuela.

Lamine Yamal fue recibido por los Reyes de España en el Palacio de la Zarzuela.

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Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, acopañaron a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, recibieron a los integrantes de la selección de fútbol de España, ganadora del Mundial 2026. Fue en el Palacio de la Zarzuela, donde la joven estrella Lamine Yamal se llevó todas las miradas por su escueto saludo.

Rodrigo De Paul y su padre.
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El equipo del entrenador Luis de la Fuente, acudió pocas horas después de aterrizar en Madrid con la Copa Mundial y dutante la recepción el monarca destacó el valor simbólico del triunfo de los futbolistas: "Cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España", aseguró el rey.

Sin embargo, en medio del saludo protocolar hubo una gran distancia entre el afecto que expresó públicamente el rey Felipe hacia la estrella del fútbol español: recibió un abrazo del padre pero Yamal fue totalmente frío con la menor de la monarquía.

El video se hizo viral, y hubo quienes tomaron como un desaire la actitud del jugador de La Roja: ni bien le extendió la mano, Lamine giró la cabeza hacia adelante para seguir caminando, evitando por completo el contacto visual.

El análisis del saludo de Lamine Yamal

Vanessa Guerra, experta en comunicación no verbal destacó que "Lamine se gira para evitar un abrazo frontal, lo cual es una muestra de respeto hacia el Rey que se salta el protocolo para demostrar afecto y orgullo hacia Lamine Yamal". En este sentido, la experta en comunicación destacó: “Lamine Yamal ni se saltó el protocolo ni absusó de su confianza con el monarca”, según dijo en la revista española Lecturas.

La mayoría coincidió en que la reacción del delantero espondió a los nervios y a la falta de costumbre ante las estrictas ceremonias institucionales, y que el Rey se saltó los protocolos y le tendió un abrazo afectivo distinto a lo que dice el protocolo de la monarquía.

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