Un ex de Flor Vigna, envuelto en una ola de denuncias por presunto acoso en el ambiente de la danza: qué pasó

El reconocido coreógrafo, que trabajó con artistas como Emilia Mernes, Lali Espósito, Cazzu y en con celbridades del Bailando, quedó en el centro de la polémica tras ser mencionado en una serie de denuncias por presunto acoso.

El mundo de la danza y el espectáculo quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que varias jóvenes denunciaran públicamente presuntas situaciones de acoso que habrían ocurrido durante clases y ensayos . Entre los profesionales señalados en los testimonios se encuentran Esteban Toppi, Nahuel Leguizamón y Mati Napp , este último reconocido por ser expareja de Flor Vigna y haber trabajado como coreógrafo de importantes figuras de la música argentina y celebridades que participaron del Bailando por un Sueño.

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De acuerdo con los relatos que comenzaron a viralizarse en las redes sociales, varias alumnas aseguraron haber atravesado situaciones incómodas, comentarios inapropiados e insinuaciones reiteradas, incluso después de haber manifestado su rechazo.

Además, algunas de las jóvenes afirmaron que eran menores de edad cuando habrían ocurrido los episodios denunciados, un dato que generó aún más preocupación y repercusión dentro del ambiente artístico.

Esteban Toppi, publicó una historia en su cuenta de Instagram , y anunció que dejara de participar en los espacios en los que formaba parte. "No voy a seguir participando de ninguno de los espacios que habitaba. Sé que para algunas personas saber esto es importante”, escribió.

Luego, en otro tramo del descargo pidió perdón y habló de un proceso personal de revisión. “Perdón por tardar en escribir, necesitaba acordarme de quién quiero ser”, comenzó escribiendo.

Y continuó, “Perdón por no ver. No hablar. No escuchar. No sentir antes todo esto” y agregó: “Perdón por no lograr ordenar a tiempo las cosas de mí que no debían de existir”.

En este contexto se refirió a las personas que lastimó, no acompañó y defraudó: “Perdón a quienes les hice mal. A quienes no acompañé. A quienes defraudé”.

Por su parte, Nahuel Leguizamón también recurrió a sus historias de Instagram: habló sobre la situación y reconoció que atraviesa un momento difícil.

“Empecé creyendo que tenía que aclarar puntualmente mi caso y que eso estaría bien... pero nada que pueda aclarar en este medio va a estar bien”, expresó.

En otro tramo de su descargo, el joven sostuvo que, si bien la “esta pasando mal”, considera necesario que se genere un debate a pastor de los testimonios que salieron a la luz y que, según remarcó, influyen “casos realmente graves”.

"Hoy, lamentablemente, hay que dudar incluso de las personas que queremos, que nos caen bien o que parecen incapaces de hacernos daño. Hoy me toca estar de ese lado y, aunque me duela, está bien que duden de mí, porque estar atentos al otro, hacernos preguntas, crear espacios seguros y no dar nada por sentado también es una forma de cuidarnos", agregó.

A diferencia de Toppi y Leguizamon, Mati Napp no fue señalado por las jóvenes como quien habría cometido directamente los presuntos episodios de acoso.

Sin embargo, su nombre apareció en los relatos que aseguran que "protegen" al ex de la bailarina. "Cuando van a salir a denunciar a Mati Napp", escribió una usuaria. Incluso, aseguran que habría presenciado determinadas situaciones sin intervenir para detenerlas.

Captura de pantalla: redes

En medio de la polémica, desde El Club de Danza, lugar donde ocurrieron los episodios, decidieron emitir un comunicado oficial a través de sus redes sociales.

La institución expresó su repudio a los hechos denunciados y manifestó su respaldo a una integrante de su equipo que relató haber atravesado una situación de este tipo. "Desde El Club queremos manifestar nuestro total repudio a los hechos relatados por nuestra compañera, colega y parte de nuestro staff, quien cuenta con todo nuestro apoyo, así como cualquier otra persona que haya pasado por situaciones similares en ámbitos de la danza”, expresaron.

En esa misma línea, las autoridades del estudio anunciaron una medida destinada a prevenir situaciones similares y promover un ambiente de respeto y cuidado dentro de la institución.

“A raíz de toda esta situación y pensando en seguir construyendo un espacio seguro, de crecimiento y aprendizaje, armamos un reglamento vincular para maestrxs y alumnxs de nuestro estudio”, señalaron.

De esta manera, la institución buscó sentar una postura frente a las denuncias que generaron una fuerte repercusión en el ambiente artístico.