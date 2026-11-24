Aseguran que en Misiones ya se compra carne de paloma: "Dos pichones por cinco lucas" Se trata de una promoción que se hizo viral en la provincia. Según datos del CICCRA, el consumo de carne vacuna cayó en el último año más de un 10%. "Son unas aves de criadero que comercializaba Brasil a Europa", explicaron. Por Agregar C5N en









La crisis económica ya afecta al mercado de la carne: en Misiones afirman que cada vez más clientes ya dejaron de consumir carne vacuna y comenzaron a comprar pichones de paloma.

Hace algunos días, un móvil televisivo en una carnicería de Misiones afirmó que en las localidades de Frontera, El Soberbio y 25 de Mayo los locales empezaron a ofrecer este novedoso corte como alternativa a partir de las subas en cortes vacunos, de cerdo y de pollo. De hecho, uno de los carteles decía: “2 pichones (unid) $4.999”.

Un periodista misionero confirmó que "no es nada común este consumo" ya que era propio del campo, pero que debido a la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo son cada vez más las personas que incorporan la carne a su dieta. Como agravante, el comunicador contó en diálogo con Radio 10 que había visitado la carnicería para contar la realidad que los aqueja, porque los frigoríficos "están fundidos" y la carne que se vende actualmente proviene de Brasil.

Considerando un contexto en el que los consumidores fueron paulatinamente cambiando sus hábitos de consumo, mudándose hacia cortes más baratos, el periodista afirmó que "el corte sale muchísimo. Habían hecho una prueba y durante la primera semana se vendió todo".

Estos hechos se fundamentan en los números, de acuerdo con os últimos datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo de carne vacuna registró una caída interanual del 11,2%. Hoy el consumo por habitante se sitúa en 44,5kg al año, constituyendo una baja de casi seis kilos menos respecto del año anterior.