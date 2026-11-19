En diálogo con C5N.com, Manuel Moretti recordó la historia detrás de uno de sus mayores éxitos y reveló los proyectos musicales que se vienen. Además adelantó cómo se prepara para la Pop Fest de Pop Radio, el festival que reunirá a grandes referentes del rock y el pop nacional el 5 de diciembre en Parque Norte.

Manuel Moretti, líder y vocalista de Estelares , habló con C5N sobre las expectativas de su presentación en la Pop Fest , los desafíos de mantenerse vigente después de tres décadas y el presente musical. Además, recordó sus comienzos, cuando atravesaba dificultades económicas, y reveló una particular anécdota detrás de uno de sus mayores éxitos.

“Yo creo que, además, hay algo que sentimos, que estos 30 años nos han hecho mejores. Este último tiempo la banda está como muy sólida, nos disfrutamos mucho, el vivo es espectacular ”, reflexionó sobre el paso del tiempo y destacó la conexión que todavía mantienen con sus canciones.

En ese sentido, explicó que la clave para mantenerse vigentes está en conservar intacta la pasión por la música: “Cada vez que vamos a la sala de ensayo a armar un nuevo disco nos seguimos emocionando, hay como esta cosa que es el ejercicio artístico, creativo, sigue vivo” . Y agregó: “Después de 30 años me parece que la banda está mejor que nunca”.

En ese contexto, el artista se mostró entusiasmado por su participación en el festival del próximo 5 de diciembre y adelantó que la banda prepara un espectáculo centrado en sus canciones más conocidas. Además, el cantante destacó que muchos de los artistas que integran la grilla ya compartieron escenarios a lo largo de sus carreras, aunque reconoció que hay uno con el que todavía no tuvieron la oportunidad de tocar. “En nuestro caso, con los únicos que nunca tocamos es con Juanes. Hermoso artista, hermosas canciones”, señaló.

Sobre el repertorio que presentarán en Parque Norte, explicó que los tiempos de los festivales suelen ser más acotados que los de un recital propio, por lo que buscarán aprovechar cada minuto sobre el escenario. “Aquí vamos con estos 50 minutos, hora de hits, a disfrutarlos. Me parece que eso está buenísimo”.

Visiblemente entusiasmado, adelantó que la banda tiene previsto presentarse alrededor de las 19 horas, por lo que lo describió como un buen plan: “Podría decirte que es una Pop Fest redonda para todos y para Estelares especialmente”.

La insólita historia detrás de “Ella dijo”, uno de los mayores éxitos de Estelares

Durante la entrevista, Moretti recordó una particular anécdota vinculada a Ella dijo, una de las canciones más populares del grupo, que terminó convirtiéndose en un punto de inflexión en su carrera.

En ese momento, el cantante se remontó a los años 2000, cuando la banda todavía buscaba consolidarse y él atravesaba una dura situación económica. Sin embargo, antes de que el tema se convirtiera en un éxito, tuvo una especie de premonición sobre lo que podía llegar a generar. “Estábamos trabajando en el disco, yo no tenía un mango, pero bueno, estaban las canciones. La sensación que tuve es que era la primera canción popular que había escrito”, recordó.

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“Estaba tocando un show para, no sé, 30 personas como mucho, y dije: ‘Les voy a presentar la canción con la cual me voy a comprar mi primera casa’”, relató. Aunque reconoció que lo dijo en tono de broma, Manuel aseguró que tenía una intuición especial sobre el potencial de aquella composición. “Yo lo dije entre jugando, también tenía la sensación de que era una canción que quizás, como dije hoy, fue la primera canción popular, y terminó pasando”, sostuvo.

Por otro lado, el músico recordó la importancia que tuvo Juanchi Baleirón como productor durante la grabación de Ardimos (2006), una etapa en la que comenzó a desarrollar nuevas herramientas como compositor. “Sos un gran escritor de versos, pero nunca le prestás atención a los estribillos”, recordó sobre uno de los consejos que recibió del integrante de Los Pericos.

Según explicó, aquel aprendizaje fue fundamental para la creación de Sistema Nervioso Central (2006), el disco que este año cumple dos décadas y que terminó de impulsar la popularidad de Estelares.

El futuro de Estelares: nuevo disco y una canción que podría incluir la voz de su esposa

Más allá de su participación en la Pop Fest, la banda atraviesa una nueva etapa profesional tras su incorporación a Universal Music, con la que prepara su próximo trabajo discográfico. Moretti destacó la importancia de este paso después de tres décadas de trayectoria y confirmó que tienen previsto comenzar las grabaciones el 20 de enero. “Luego de 30 años de carrera una multinacional histórica del universo de la música, de la discografía, se haya fijado en nosotros, estamos muy contentos”, expresó.

En este contexto habló de una canción que interpreto su esposa, pero que aun no fue incluida en ninguno de sus discos, “Es una canción que yo quiero mucho”, aseguró el músico, al referirse a la canción El faro, aunque aclaró que todavía no está definida su incorporación al nuevo material. “Mi mujer es psicoanalista, bailarina, y tiene un lindo timbre vocal”, contó. Y agregó: “A mí me encanta que en la maqueta canta ella, no sé si va a disco, no sé si va a aceptar cantarlo”.

De todas maneras, dejó abierta la posibilidad de que finalmente forme parte del proyecto: “Es probable que quizás la canción termine en lo que va a ser nuestro futuro disco”.

En medio de todos estos proyectos, Estelares también tendrá otro compromiso importante para cerrar el año. El 27 de diciembre se presentará en La Trastienda con Constelación de Canciones, un espectáculo especialmente pensado para los seguidores más fieles, con temas que no suelen formar parte de sus recitales habituales. “Es el mundo no hits, digamos, el mundo del fan, del fan de la primera hora”, explicó Moretti.